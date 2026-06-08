La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día miércoles 2 de mayo a las 16.00 hs, para cubrir los siguientes espacios, por el término de 30 días:

2 hs. de Economía 4to año. Día martes 16.45 a 18.05 hs.

3 hs Principios Básicos de Contabilidad Martes 12.55 a 13.35 hs. y jueves 13.45 a 15.05 hs.

3 hs. Derecho Comercial en 6to año. Día jueves 12.15 a 12.55 hs. y 15.55 a 16.35 hs.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal de la casa si corresponde y/o carpeta de antecedentes.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso, el día jueves 03 de mayo en el mismo horario.

El tercer llamado, se realizará el día viernes 04 de mayo, en el mismo horario.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.