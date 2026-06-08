La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del 27 de abril de 2018 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL –Resoluc. N° 302/17 JC Plan 4165/14 CGE-

1er. Año

03 hs Pedagogía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: jueves de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20. Viernes: de 17,10 a 17,50.

03 hs. Ciencias Sociales y su Didáctica I (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Sociología u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía y Ciencias de la Educación. Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Políticas u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Ciencias Políticas y Sociales. Diplomacia. Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Día: miércoles de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20-22,20 a 23,00.

02 hs. Corporeidad, juego y lenguajes artísticos (S.T.F.) Perfil Música: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: lunes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

2do. Año

02 hs. Ciencias Naturales, Educación Tecnológica y sus Didácticas (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil Educación Tecnológica: Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos. Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad. Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica. (Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro años) Día: miércoles de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

3er. Año

02 hs. Tic y Educación Inicial (S.C.V.) Profesor de/en: Informática. Computación, sistemas. Sistemas de información. Sistemas de Computación. Educación Secundaria en/de Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Análisis de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: miércoles de 18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

02 hs. Lenguajes artísticos I (S.T.F.) Perfil 2: Perfil Música: Profesor de/en: Superior en Didáctica Musical. Arte en Música. Música u homólogos. Educación Musical. Licenciados en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: viernes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

4to. Año

02 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años) Día: lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA –Resolución N° 307/17 JC Plan 4170/14 CGE-

1er. Año

01 h. Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: lunes de 21,00 a 21,40.

04 hs. Lengua, Literatura y su Didáctica I (S.T.F.) Perfil: Perfil Lengua: Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura. Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: martes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20. Miércoles de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

02 hs. Corporeidad, juego y lenguajes artísticos (S.T.F.) Perfil Música: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

3er. Año

02 hs. Educación Tecnológica y su Didáctica (S.C.V.) Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos. Profesor de/en Enseñanza Técnica en Electricidad. Profesor de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas, Electricidad, Electromecánica, Mecánica. (Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro años) Día: martes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

03 hs. Sociología de la Educación (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

01 h. Lenguajes artísticos I (S.T.F.) Perfil 2 Profesor de/en: Arte en Música. Música u homólogos. Educación Musical/música u homólogos. Licenciados en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: viernes de 18,00 a 18,40.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL –Resolución N°330 JC Plan 0976/17 CGE-

1er. Año

03 hs. Taller de Oralidad, Lectura, Escritura y Tic (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: jueves de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

04 hs. Problemáticas Contemporáneas de la Educación Especial (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: jueves de 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40. Viernes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

2do. Año

03 hs. Filosofía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión. Filosofía y Ciencias Sagradas. Licenciado de/en: Filosofía. Ciencias de la Educación. Sociología. Antropología. Día: martes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-20,50 a 21,40.

02 hs. Historia Social y política argentina y Latinoamericana (S.T.F.) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

03 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años) Día: viernes de 18,40 a 19,20-19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Orientación en Discapacidad Intelectual –Resolución Nº 517/17 JC Plan 298/10 CGE-

3er. año

03 hs. Lengua, Literatura y su Didáctica II (S.T.F.) Profesor de/en: Lengua y Literatura u homólogos. Castellano u homólogos. Castellano, Literatura y Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas. Literatura u homólogos. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano, Literatura e Historia. Literatura clásica. Lenguas Clásicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos. Ciencias de la Comunicación. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50. Miércoles de 21,00 a 21,40.

4to. Año

03 hs. Aportes de las Tecnologías para sujetos con discapacidad intelectual (S.T.F.) Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: miércoles de 18,40 a 19,20-19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA –Resolución N° 297/17 JC Plan 759/14 CGE-

2do. Año

02 hs. Educación Sexual Integral (S.T.F.) Profesor de/en: Psicología u homólogos. Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Ciencias Naturales u homólogos. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación polimodal en Biología. Geografía y Ciencias Biológicas. Ciencias Biológicas y Químicas. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Maestría en Sexología y Sexualidad Humana (con título de base de Profesor no menor a cuatro años) Día: viernes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA –Resolución N°348/17 JC Plan 765/14 CGE-

2do. Año

03 hs. Economía Política (S.C.V.) Profesor de/en Economía u homólogos. Ciencias económicas u homólogos. Contabilidad u homólogos. Ciencias Económicas y contabilidad. Ciencias jurídicas y contables. Economía y Gestión de las organizaciones u homólogos. Economía y sociología. Licenciado de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos antes mencionados. Licenciado de/en: Comercialización. Administración. Ciencias administrativas. Administración de Empresas. Organización y Técnica bancaria. Especialización derecho de la integración Económica. Economía Política. Economía Marítima. Comercio internacional. Organización de empresas. Administración de organizaciones. Contador público nacional. Días: martes de 17,10 a 17,50-18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

3er. año

04 hs. Práctica Docente III (equipo de cátedra) (S.C.V.) Perfil disciplinar: Profesor de/en Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y ciencias jurídicas y sociales. Historia y ciencias jurídicas, políticas y sociales. Historia y ciencias jurídicas. Castellano, literatura e historia. Historia y geografía. Historia y latín. Ciencias políticas y sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos antes mencionados. Licenciado de/en: Ciencias políticas y diplomáticas. Ciencias antropológicas. Antropólogo. Día: jueves de 17,10 a 17,50-18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN GEOGRAFÍA –Resolución N° 332/17 JC Plan 766/14 CGE-

3er. Año

03 hs. Análisis y Organización de las Instituciones Educativas (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciado de/en: Pedagogía. Ciencias de la Educación. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

03 hs. Sociología de la Educación (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 18,40 a 19,20-19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA –Resolución N° 314/17 JC Plan 758/14 CGE-

2do. Año

03 hs. Práctica Docente II (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil disciplinar: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: jueves de 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

04 hs. Matemática II (S.T.F.) Profesor de/en: Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Ciencias Exactas y aplicadas. Ciencias Exactas u homólogos. Ciencias Matemática y Física. Matemática y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Licenciado de/en: Matemática. Matemática Aplicada. Matemática Pura. Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Día: Lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20 y miércoles de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

3er. Año

04 hs. Fenómenos ondulatorios (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: lunes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20 martes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

03 hs. Didáctica de la Física (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

04 hs. Fenómenos Eléctricos y Magnéticos (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: martes de 19,30 a 20,10- 20,10 a 20,50. Viernes de 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

03 hs. Epistemología de la Física (S.T.F.) Perfil: Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: viernes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA –Resolución N° 315/17 JC Plan 762/14 CGE-

2do. Año

02 hs. Física II (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, física y Cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos antes mencionados. Ingeniero/de/en: Civil. Construcción. Construcción de obras. Mecánico. Insdustrial. Mecánico industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

03 hs. Práctica Docente II (Equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Día: viernes de 17,10 a 17,50-18,00 a 18,40.

3er. Año

03 hs. Epistemología de la Química (S.T.F.) Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Día: miércoles de 16,30 a 17,10-17,10 a 17,50-18,00 a 18,40.

03 hs. Didáctica de la Química (S.T.F.) Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Día: miércoles de 18,40 a 19,20-19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

03 hs. Práctica Docente III (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil disciplinar: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados. Licenciado de/en: Química industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Química industrial. Bioingeniero. Día: jueves de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.