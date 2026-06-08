La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras del Profesorado de Música (Plan 297/10 CGE), de acuerdo a lo establecido en Res 2300/12 CGE y su modificatoria 1472/16 CGE por Artículo 80º del Estatuto Docente Entrerriano (presentación de proyecto y carpeta de antecedentes) y Circular Nº9/13 JC; a partir del 25/04 y por 5 (cinco) días hábiles:

– 04 hs UDI: La Educación Musical para la Inclusión y la Diversidad, 3º año U (STF). Formato: taller. Perfil: Profesor de/en: Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicopedagogía. Psicología u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica. Psicología y Ciencias de la Educación.

Lineamientos: – construcción de conceptos en relación a la exclusión e inclusión.

-normativas vigentes.

-diferentes contextos educativos.

-la figura de los maestros orientadores y la educación musical.

-posibles alternativas y/o formas de abordaje a través del trabajo en diversos contextos y con capacidades diferentes.

Horario: día martes de 17.30 a 20.10 hs.

– 02 hs UDI: Práctica de Dirección Coral, 4º año U (STF) Formato: Taller. Perfil: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Profesor en Dirección Coral (UNR). Licenciado en Dirección Coral (UCA). Licenciado en Canto, composición musical o Dirección Coral (UNCU). Profesor de Educación Superior en Música con orientación en Dirección Coral (Conservatorio de CABA) todos estos con una duración de 5 (cinco) años.

Lineamientos: -acercamiento al dominio de los códigos de la Dirección Coral.

-características que den sentido a un director de coro.

-técnicas de educación coral.

-repertorio y criterios de selección.

Horario: día miércoles de 18.50 a 20.10

Los interesados deberán concurrir a la Institución sita en Abásolo 39 en el horario de 15:00 a 20:30 hs para presentar ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional. Simultáneamente con el Proyecto que será evaluado por Consejo Directivo Institucional.