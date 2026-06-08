Concurso docente
La rectoría de la Escuela Secundaria N°8”Enrique Tabossi” llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:
POR RESOLUCIÓN 1000/13:
Primer Llamado:
Día: Miércoles 23 de Agosto
Hora: 9:15 horas
02hs de INGLÉS – Curso: 1ero – División: A – Turno: Noche – Día: Martes – Horario: 19 a 20 hs- Situación: STF
02hs de INGLÉS – Curso: 2do – División: A – Turno: Noche – Día: Martes – Horario: 20:10 a 21:10 hs – Situación: STF
02hs de INGLÉS – Curso: 3ero – División: A – Turno: Noche – Día: Martes – Horario: 21:20 a 22:20 hs – Situación: STF
03hs de INGLÉS – Curso: 1ero – División: A – Turno: Tarde – Día: Jueves – Horario: 14:25 a 15:45 a 14:20 hs – Día: Miércoles – Horario: 17:10 a 17:50 – Situación: STF
03hs de INGLÉS – Curso: 1ero – División: B – Turno: Tarde – Día: Jueves – Horario: 13:00 a 13:40 hs – 16:35 a 17:05 – 17:10 a 17:50 – Situación: STF
03hs de INGLÉS – Curso: 2do – División: B – Turno: Tarde – Día: Jueves – Horario: 12:20 a 13:00 hs – 13:40 a 14:20 – Día: Viernes – Horario: 17:10 a 17:50 hs –Situación: STF
03hs de INGLÉS – Curso: 4to – División: A – Turno: Mañana – Día: Martes – Horario: 8:30 a 9:50 hs – 11:20 a 12:10 hs Situación: STF
Segundo Llamado:
Día: Jueves 24 de Agosto
Hora: 10 horas
Tercer Llamado:
Día: Viernes 25 de Agosto
Hora: 10 horas
POR PROYECTO ( Resol. 1000/13 art 146)
Día: Viernes 25 de Agosto
Hora: 10:15 horas
Retiro de bases para elaboración del proyecto, acordando día y fecha de presentación escrita y defensa oral del mismo.-
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi, con credencial de puntaje, DNI o en su defecto copias debidamente legalizadas, constancia de personal del establecimiento y antigüedad decente total y del nivel.
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