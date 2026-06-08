La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, a partir del 25/04 y por 3(tres) días hábiles (segundo llamado):

Profesorado de Música, Plan Res. 297/10 CGE:

– 04 hs Análisis Musical I, 3º año U (STF). Perfil: Profesor de/en: Música u homólogos. Artes en Música. Educación Musical u homólogos. Música y Canto. Música Teoría y Solfeo. Guitarra. Nacional de Piano. Superior de Historia de la Música. 3º ciclo y Educación Polimodal en lenguaje Musical. Enseñanza Superior en Cultura Musical y Piano. Normal de/en Música. Instrumento. Música especialidad Instrumento. Superior de/en Instrumento.

Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Horario: día jueves de 15.30 a 18.10 hs

Los interesados deberán pasar por la Institución sita en Abásolo 39 en el horario de 15:00 a 20:30 hs para presentar ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.