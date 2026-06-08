La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles 25 de abril de 2018 a los efectos de cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 16:00 horas:

2 horas Físico-Química- 2º año “A” CBC STF – TM- Jueves 8:25 a 9:00 hs y de 9:15 a 9:50 horas (segundo llamado)

2 horas Físico-Química- 3º año “B” CBC STF – TT – Lunes 16:40 a 17:55 horas (segundo llamado)

2 horas Química – 5º año “A” CO – STF – TM – Jueves 7:00 a 8:20 horas (segundo llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.