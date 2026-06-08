La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer Llamado, por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al

2do. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 498/15 CGE

03hs “Física I” – STF – Viernes de 20 a 22hs-

PERFIL : Profesor de/en: Física u Homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Licenciado en Biotecnología.

Ingeniero/ de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico metalúrgico. Electricista. Mecánico electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero.

3ero. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 4798/15 CGE

04Hs- “Procesos y Tecnologías de Control, Programación y Robótica”- SCV – Lunes 18 a 19:20hs y Jueves de 20 a 21:20hs.-

PERFIL: Profesor/a de/en: Tecnología u homólogos. Educación Tecnológica u homólogos. Enseñanza Técnica en electricidad. Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (con título de base de nivel superior no inferior a 4 años) en las especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas. Electricidad. Mecánica. Electromecánica. Bioingeniería.

Construcciones electromecánicas. Construcciones mecánicas.

Licenciados de/en: Tecnología. Sistemas u homólogos. Sistemas de la información u homólogos. Biotecnología.

Bioingeniería. Ingeniero electromecánico. Ingeniero eléctrico. Ingeniero en Sistemas. Arquitecto. Ingeniero Civil. Ingeniero en Construcciones. Ingeniero Mecatrónico u homólogos.

4to. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 2311/01 CGE

04Hs- “Tecnología de la Gestión”- STF -Viernes de 18 a 20:40hs.-

PERFIL: Profesor/a de/en: Educación Tecnológica. Ciencias Económicas. Economía. Ciencias Jurídicas y Contables. Contador Público.

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 24 de abril al 02 de Mayo de 18 a 21hs.