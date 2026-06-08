La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 20 de abril de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 17:00 horas:

6 horas Lengua y Literatura STF 3° “A” CBC – Turno Mañana – Martes: 7:00 a 8:25 hs /11:15 a 12:35 y Jueves: 9:15 a 10:30 horas (segundo llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.