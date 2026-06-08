Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para cubrir los siguientes espacios:
- 2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO STF Turno Mañana – miércoles de 10:40 a 11:55 horas
- 2 horas Educación Musical STF 1º “B” CBC STF – Turno Mañana – martes 9:50 a 10:30 horas / 10:40 a 11:15 horas
- 3 horas Idioma extranjero (Inglés) STF 1º “C” CBC – Turno Tarde – Martes 13:00 a 14:20 horas / 16:40 a 17:15
- 3 horas Idioma Extranjero (inglés) STF 2º “C” CBC – Turno Tarde – Lunes 13:00 a 14:20 horas – Martes: 17:55 a 18:35
- 3 horas Idioma extranjero (inglés) STF 3º “B” CBC – Turno Tarde – Lunes 14:20 a 15:00 / 15:10 a 15:50 horas/ Martes: 14:20 a 15:00 horas
Según Resolución 1527/09 CGE y 1000/13 CGE:
- 8 horas Orientación y Tutoría STF 1º “A” CBC TM, 2º “B” CBC TM, 2º “C” CBC TT, 3º “A” CBC TM
El concurso se realizará a través de presentación de proyecto y carpeta de antecedentes, los que se recibirán por la mañana, hasta el jueves 19 de abril del corriente en el horario de 8 a 12 horas por mesa de entradas.
Asimismo, llama a concurso para el martes 17 de abril a las 14 horas, para cubrir las siguientes horas cátedra:
- 2 horas Físico-Química 2º “B” CBC TM – STF – Lunes 10:40 a 11:55 horas
- 2 horas Físico-Química 3º “A” CBC TM – STF– Lunes 7:45 a 9:00 horas
- 2 horas Físico-Química 2º “C” CBC TT – STF – Viernes 15:50 a 16:30 y 16:40 a 17:15 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.