La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares:

– 2 hs STF Formación ética y ciudadana 1º “C” TT (Martes 16.10 a 17.30 hs)

– 2 hs STF Formación ética y ciudadana 4º “A” TM (Jueves 11.25 a 12.45 hs)

– 2 hs STF Formación ética y ciudadana 4º “B” TT ( Jueves 13.10 a 14.30 hs)

Primer llamado a las 15.00 hs y segundo llamado 15.15 hs

– 3 hs STF Historia 1º “C” TT (Martes 13.10 a 13.50 hs y Jueves 16.50 a 18.15 hs)

– 3 hs STF Historia 2º “B” TT (Martes 14.40 a 16.00 hs y Jueves 16.10 a 16.50 hs)

– 3 hs STF Historia 3º “B” TT (Martes 17.35 a 18.15 hs y Jueves 14.40 a 16.00 hs)

– 2 hs STF Historia 5º “A” TM (Jueves 10.00 a 11.20 hs)

Primer llamado a las 15.30 hs y segundo llamado a las 15.45 hs

Los interesados presentarse el día 11 de abril de 2018 en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.