Concurso docente
La rectoría de la Escuela Secundaria N°8 y Anexo ESJA “Enrique Tabossi” llaman a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:
Por Resolución 1000/13 CGE:
Primer Llamado:
Día: 11 Abril de 2018
Hora: 14 horas
2hs de Geografía Curso: 1ro División : A Turno: Noche Día: Miercoles
Horario: (21,20-22,20) Situación SCV
Segundo Llamado:
Día: viernes 13 de abril de 2018 Hora: 17 horas
Tercer Llamado:
Por Proyecto ( Resol. 1000/13 CGE art 146)
Día: lunes 16 de abril de 2018 Hora: 9 horas
– Retiro de bases para elaboración del proyecto, acordando día y fecha de presentación escrita y defensa oral del mismo.
Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi.
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