Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 10 de abril de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 16:00 horas:
2 horas Educación Musical STF 4º “A” CO STF Turno Mañana – miércoles de 10:40 a 11:55 horas (segundo llamado)
2 horas Educación Musical STF 1º “B” CBC STF – Turno Mañana – martes 9:50 a 10:30 horas / 10:40 a 11:15 horas (segundo llamado)
A las 16:30 horas:
3 horas Idioma extranjero (Inglés) STF 1º “C” CBC – Turno Tarde – Martes 13:00 a 14:20 horas / 16:40 a 17:15 (segundo llamado)
3 horas Idioma Extranjero (inglés) STF 2º “C” CBC – Turno Tarde – Lunes 13:00 a 14:20 horas – Martes: 17:55 a 18:35 (segundo llamado)
3 horas Idioma extranjero (inglés) STF 3º “B” CBC – Turno Tarde – Lunes 14:20 a 15:00 / 15:10 a 15:50 horas/ Martes: 14:20 a 15:00 horas. (segundo llamado)
A las 17:00 horas:
6 horas Lengua y Literatura STF 3° «A» CBC – Turno Mañana – Martes: 7:00 a 8:25 hs /11:15 a 12:35 y Jueves: 9:15 a 10:30 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.