Ramírez- Siguen los preparativos para la gran fiesta anunciada para los días sábado 9 y domingo 10 de febrero, en el Polideportivo, organizada por el Grupo Peña Solidaria, en la que la entidad beneficiada será la Asociación de Equinoterapia Pequeños Gigantes.

En principio la intención era trabajar con diez cupos, pero teniendo en cuenta la gran cantidad de interesados en sumarse, se extendió el período de inscripciones hasta el viernes 8 de febrero.

La fiesta solidaria permite que los grupos de amigos, familiares, compañeros o representantes de una institución se unan para ser parte de este momento de arte culinario, con la particularidad de que se elaboran a la parrilla, para lo que se debe abonar a los organizadores una reserva de $200 que es devuelta finalizado el concurso.

La Peña, además del concurso gastronómico, tendrá una interesante cartelera artística que incluye a Los del Gualeyán, Padularrosa Romero y los terruñeros, Beto Cané y su conjunto, Luciano Maspi, Vasco Zuloaga y su conjunto, Ballet Nuevas Raíces (sábado) y Bandita Edelweiss, Las Voces de Montiel, Pocho Gaitán, Gran Familia Edelweiss y Turmalinas (domingo).

Es también el domingo el día elegido para la preparación de la pizza gigante, que los organizadores sueñan con hacer ingresar al Libro Guinness de los Récords internacionales. Habrá artesanos, expositores y degustación de la pizza gigante.

Para más información, se puede consultar la página de Facebook Grupo Peña Solidaria o contactarse al teléfono 0343 155055766.