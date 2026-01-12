Concordia volvió a vestirse de deporte y emoción con la realización de la 47ª edición de la Maratón Internacional de Reyes, una competencia histórica que, a pesar de la jornada lluviosa, se desarrolló con total normalidad y gran éxito, reafirmando su prestigio a nivel nacional e internacional.

Más de 3.500 atletas formaron parte de esta tradicional prueba que transformó a la ciudad en un verdadero escenario a cielo abierto, con miles de vecinos acompañando a lo largo del recorrido. La organización volvió a demostrar su solidez y el compromiso tanto de los corredores como del público fue clave para que la jornada se viviera como una auténtica celebración.

En la clasificación general masculina de los 10 kilómetros, el triunfo fue para el misionero Edgardo Franco, quien se impuso con un tiempo de 30 minutos y 41 segundos. El segundo puesto quedó en manos de Nicolás Espinoza, con 30:54, mientras que el tercer lugar fue para el concordiense Martín Méndez, con 31:14, convirtiéndose además en el mejor representante local.

Entre las mujeres, la vencedora fue la atleta de Gualeguaychú Joana Navarrete, con un registro de 36:38. El segundo puesto fue para Ximena Simeone (37:34) y el tercero para Daniela Penoni (38:14). La mejor concordiense en esta categoría fue Luz Ramírez, quien finalizó en el quinto lugar.

El intendente Francisco Azcué valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas del Municipio y la Agrupación Los Galgo, destacando que la Maratón de Reyes “es una gran fiesta que forma parte del ADN de todos los concordienses”.

Resultados destacados

En la clasificación general de varones, completaron los diez primeros puestos Rodrigo Lima, Cleiton Nascimento Rocha Jardim, Silvio Altamirano, Bruno Medina Colombo, Luis Mavezzi, Franco Pizarro y Luis Mendieta.

En mujeres, el top ten se completó con Johanna Soledad Falcón, María Luz Ramírez, Lorena Luchini, Carolina Belén González Zamoroz, Giselle Marina Sanchis, Ayelén Saucedo y Noelia Mabel Morilla.

En la categoría Atletas Especiales – 10K, las ganadoras fueron Teresa Benítez y Liliana Bejarano, mientras que en varones se impusieron Ángel Pires y Mauro Giunta. En la categoría sillas de ruedas, los triunfos quedaron para Juan Pablo Regalado y Daniel Ortiz.

En los 5 kilómetros, el podio femenino fue para Oriana Gutiérrez, Jael Romero y Claudia Damacena, respectivamente. Entre los varones, el primer lugar fue para Bruno Núñez Oviedo, seguido por Carlos Goncalvez y Gero Corujo.

Además, el premio en efectivo de un millón de pesos fue para el equipo Palomo Team, reconociendo su destacada actuación colectiva.

Varones

1. Edgardo Franco – 30:41

2. Nicolás Espinoza – 30:54

3. Martín Méndez – 31:14

4. Rodrigo Lima – 32:00

5. Cleiton Nascimento Rocha Jardim – 32:27

6. Silvio Altamirano – 32:37

7. Bruno Medina Colombo – 32:50

8. Luis Mavezzi – 32:54

9. Franco Pizarro – 33:24

10. Luis Mendieta – 33:54

Mujeres

1. Joana Navarrete – 36:38

2. Ximena Simeone – 37:34

3. Daniela Penoni – 38:14

4. Johanna Soledad Falcón – 38:25

5. María Luz Ramírez – 39:45

6. Lorena Luchini – 41:06

7. Carolina Belén González Zamoroz – 41:07

8. Giselle Marina Sanchis – 42:12

9. Ayelén Saucedo – 42:31

10. Noelia Mabel Morilla – 42:38