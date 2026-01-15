Trabajadores municipales de Concordia realizaron el lunes 12 de enero asambleas en distintos sectores de la comuna y aseguraron que la actual gestión del intendente Francisco Azcué tendría previsto avanzar en la privatización del servicio de recolección de residuos. La medida, según trascendió, sería una de las respuestas del Ejecutivo local tras la caída de más de 140 contratos con aportes, situación que generó un fuerte malestar entre los empleados.

Las asambleas fueron organizadas por los gremios municipales y se desarrollaron en áreas como talleres, obras públicas, albañilería, vivero, tránsito y terminal. Para este martes, está previsto que se sumen los sectores de recolección, palacio municipal, rentas y centro cívico.

Leonardo Cracco, referente de la Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC), señaló que las actividades gremiales se desarrollaron bajo una fuerte presencia policial. “Había mucha presencia policial en todos los sectores, cuatro o cinco patrulleros en cada lugar”, afirmó, marcando su preocupación por el clima en el que se llevan adelante las protestas.

La versión sobre la privatización

Un video enviado al portal El Entre Ríos muestra un fragmento de la asamblea realizada en el área de talleres, donde los trabajadores, reunidos en ronda, dan por confirmada la intención del municipio de privatizar la recolección de residuos domiciliarios.

“Quieren privatizar. Se escuchaba ya hace rato, pero nadie venía y te decía nada”, se oye decir a uno de los empleados. Otro responde: “Es que no había nada cierto. Eran rumores…”, a lo que un tercero replica: “Ahora es cierto”, afirmación que es respaldada por el resto de los presentes.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte del Ejecutivo municipal respecto a esta versión, aunque el tema ya genera fuerte preocupación en el ámbito gremial.

Un servicio históricamente municipal

Históricamente, la recolección de residuos en Concordia ha sido prestada de manera directa por la Municipalidad, con personal propio. Incluso, en años anteriores, se realizaron concursos para incorporar trabajadores al área.

Sin embargo, otros servicios municipales ya han sido concesionados a privados. El caso más conocido es el transporte urbano de pasajeros, donde el Estado fija recorridos y condiciones, pero el servicio es prestado por empresas seleccionadas mediante licitación pública.

Asimismo, la limpieza urbana en distintos sectores de la ciudad viene siendo derivada a terceros desde hace años. En distintas gestiones, incluida la actual, el municipio contrató cooperativas, monotributistas y responsables inscriptos para tareas de barrido, bajo supervisión municipal, lo que en los hechos constituye un esquema de tercerización.

Antecedentes en otras ciudades

La privatización de la recolección de residuos no es un fenómeno aislado en el país. Existen numerosos ejemplos de ciudades argentinas que adoptaron este sistema. Uno de los casos más citados es el de Tandil, donde en julio de 2022 el servicio fue adjudicado a la empresa Malvina Argentina SRL, en el marco de un proceso de licitación pública.

En Concordia, el posible avance hacia un esquema similar abre un nuevo frente de conflicto entre el municipio y los trabajadores, en un contexto ya marcado por la reducción de contratos y la tensión gremial. Las próximas jornadas serán clave para conocer si el Ejecutivo confirma o desmiente la versión que comenzó a circular con fuerza en las asambleas.