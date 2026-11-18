Concordia tendrá recorridos guiados, propuestas culturales y actividades astronómicas durante el fin de semana largo
La agenda turística incluye visitas al Castillo San Carlos, recorridos arquitectónicos y literarios, una función de títeres y una experiencia temática inspirada en «El Principito». Las actividades se desarrollarán entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre.
Con una agenda que combina patrimonio, cultura, literatura y astronomía, Concordia ofrecerá distintas actividades para vecinos y visitantes durante el próximo fin de semana largo.
La programación es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), e incluye recorridos guiados por espacios emblemáticos y propuestas para disfrutar en familia.
La agenda de actividades
Viernes 20 de noviembre
- 20:00: Recorrido Arquitectónico Nocturno, con salida desde el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.
- 20:00: Observación Astronómica en el Castillo San Carlos, a cargo de Costa Ciencia.
Sábado 21 de noviembre
- 11:00 y 18:00: «Arquitectura con Historias», visitas guiadas en el Castillo San Carlos para conocer el patrimonio y los relatos vinculados con este espacio histórico.
Domingo 22 de noviembre
- 18:00: Función de títeres en el Castillo San Carlos.
- 19:00: Visita Literaria, una propuesta para recorrer el lugar a través de la literatura y sus historias.
Lunes 23 de noviembre
- 17:45: Bus «Tierra Mágica del Principito», con salida desde el CIT de Mitre y Pellegrini. La experiencia propone descubrir distintos aspectos de Concordia a partir del universo de la reconocida obra literaria.
Horarios de los atractivos turísticos
Además de las actividades especiales, durante el fin de semana largo se podrán visitar dos espacios destacados del patrimonio local.
El histórico Naranjal de Pereda ofrece visitas guiadas en los siguientes horarios:
- Lunes y martes: de 7:00 a 13:00.
- Miércoles a viernes: de 7:00 a 18:00.
- Sábados y domingos: de 16:00 a 20:00.
Por su parte, el Castillo San Carlos permanece abierto todos los días, de 9:00 a 19:00.
Información y consultas
Para obtener más información sobre las actividades y recibir asesoramiento turístico, los interesados pueden acercarse al Centro de Información Turística (CIT), en Mitre y Pellegrini, o comunicarse por WhatsApp al 345 508-0276.
También se puede consultar la agenda actualizada a través de las redes sociales de @comparticoncordia.