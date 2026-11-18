Con una agenda que combina patrimonio, cultura, literatura y astronomía, Concordia ofrecerá distintas actividades para vecinos y visitantes durante el próximo fin de semana largo.

La programación es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), e incluye recorridos guiados por espacios emblemáticos y propuestas para disfrutar en familia.

La agenda de actividades

Viernes 20 de noviembre

20:00: Recorrido Arquitectónico Nocturno, con salida desde el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.

Recorrido Arquitectónico Nocturno, con salida desde el Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini. 20:00: Observación Astronómica en el Castillo San Carlos, a cargo de Costa Ciencia.

Sábado 21 de noviembre

11:00 y 18:00: «Arquitectura con Historias», visitas guiadas en el Castillo San Carlos para conocer el patrimonio y los relatos vinculados con este espacio histórico.

Domingo 22 de noviembre

18:00: Función de títeres en el Castillo San Carlos.

Función de títeres en el Castillo San Carlos. 19:00: Visita Literaria, una propuesta para recorrer el lugar a través de la literatura y sus historias.

Lunes 23 de noviembre

17:45: Bus «Tierra Mágica del Principito», con salida desde el CIT de Mitre y Pellegrini. La experiencia propone descubrir distintos aspectos de Concordia a partir del universo de la reconocida obra literaria.

Horarios de los atractivos turísticos

Además de las actividades especiales, durante el fin de semana largo se podrán visitar dos espacios destacados del patrimonio local.

El histórico Naranjal de Pereda ofrece visitas guiadas en los siguientes horarios:

Lunes y martes: de 7:00 a 13:00.

Miércoles a viernes: de 7:00 a 18:00.

Sábados y domingos: de 16:00 a 20:00.

Por su parte, el Castillo San Carlos permanece abierto todos los días, de 9:00 a 19:00.

Información y consultas

Para obtener más información sobre las actividades y recibir asesoramiento turístico, los interesados pueden acercarse al Centro de Información Turística (CIT), en Mitre y Pellegrini, o comunicarse por WhatsApp al 345 508-0276.

También se puede consultar la agenda actualizada a través de las redes sociales de @comparticoncordia.