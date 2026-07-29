La ciudad de Concordia será escenario de las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez, un encuentro académico que reunirá a juristas, magistrados, docentes e investigadores de distintos países de Latinoamérica para analizar los principales desafíos que enfrenta el derecho de familia en la actualidad.

La actividad se desarrollará los días 6, 7 y 8 de agosto en el Centro de Convenciones de Concordia, organizada por el Colegio de la Abogacía Sección Concordia, en el marco del 70° aniversario del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.

Especialistas de nueve países debatirán sobre niñez, familia y acceso a la Justicia

El programa reunirá a expositores de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, México, Costa Rica y Guatemala, quienes abordarán temas vinculados con la protección integral de niños, niñas y adolescentes, la parentalidad, la adopción, la restitución internacional, la violencia digital, el acceso a la Justicia y las nuevas problemáticas familiares.

Las jornadas se desarrollarán mediante paneles temáticos que combinarán enfoques jurídicos, sociales e interdisciplinarios, con la participación presencial de los asistentes y exposiciones internacionales a través de videoconferencia.

Los temas que marcarán el debate

Durante las tres jornadas se analizarán cuestiones de fuerte actualidad para el ámbito judicial y profesional, entre ellas:

La escucha de niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales.

Los sistemas de protección integral de la infancia.

La justicia familiar y los nuevos modelos de gestión judicial.

La protección de menores en el deporte y en los entornos digitales.

Los riesgos del "sharenting" , la práctica de exponer de manera permanente a los hijos en redes sociales.

, la práctica de exponer de manera permanente a los hijos en redes sociales. Los procesos de alimentos y parentalidad.

Las relaciones patrimoniales tras la ruptura de parejas convivientes.

La adopción y los proyectos de reforma legislativa.

La restitución internacional de niños y adolescentes.

La constitucionalización del Derecho de Familia.

El acceso efectivo a la Justicia y la protección de niños sin cuidados parentales.

Un espacio de actualización para profesionales

La propuesta está dirigida a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, integrantes de equipos interdisciplinarios y estudiantes avanzados, quienes podrán acceder a un espacio de actualización académica sobre las principales transformaciones que atraviesa el derecho de familia en América Latina.

Los organizadores informaron que los asistentes recibirán certificados de participación y que los cupos son limitados.

Inscripciones abiertas

Las II Jornadas Internacionales de Derecho de Familia y de la Niñez se realizarán en modalidad presencial, con participación virtual de los disertantes internacionales mediante la plataforma Zoom.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del formulario habilitado por la organización a través de este link: https://forms.gle/X1oFthEXtsFVEu54A

El encuentro busca consolidarse como uno de los espacios de referencia para el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos jurídicos que plantean la protección de la infancia, la adolescencia y las nuevas configuraciones familiares en la región.