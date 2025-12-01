Con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y la Comisión Municipal de Boxeo, este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo la octava fecha del Torneo Interclubes de Boxeo en el playón del Club Social y Deportivo La Bianca, un escenario que promete una noche de alto voltaje deportivo.

El festival reunirá a púgiles de Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Feliciano y Federal, quienes protagonizarán una velada repleta de combates en distintas categorías. La diversidad de clubes y ciudades participantes reafirma el crecimiento del circuito amateur regional y la consolidación del torneo como una plataforma de proyección para jóvenes talentos.

El combate de fondo tendrá como protagonista al local Federico “Maquinita” Borda, que se enfrentará al representante de Los Charrúas, Miguel Fein, en la categoría hasta 75 kilogramos. Se espera un duelo vibrante entre dos boxeadores que llegan con una preparación intensa y muy buenos antecedentes recientes.

En la división de pesos pesados, Gustavo Vilches se medirá con Nahuel Vera, de Feliciano, mientras que en hasta 91 kg, Ayrton Sena irá frente al uruguayense Sebastián Ugón. Además, en la categoría hasta 56 kg, Yamil Camacho tendrá como rival a Iván Araujo, en un combate que también genera gran expectativa.

La velada incluirá también combates femeninos, con la participación estelar de las campeonas Melina Peralta y Sofía Palacios, figuras destacadas del circuito amateur femenino de la región.

Durante el festival se entregará la Copa “Municipalidad de Concordia”, un reconocimiento que distingue el esfuerzo y el desarrollo del deporte local.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Minikiosco La Mona a un valor de $5000.