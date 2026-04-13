La ciudad de Concordia será escenario este fin de semana de una nueva edición de “Expo Pascuas 2026”, una propuesta impulsada por la Municipalidad local, a través de la Dirección de Eventos, que busca ofrecer un espacio de encuentro con actividades culturales, gastronómicas y recreativas para toda la comunidad.

El evento se desarrollará el sábado 4 de abril, de 15:00 a 00:00 horas, y el domingo 5 de abril, de 15:00 a 22:00 horas, en el predio Viñedo Moulins, ubicado en el sector conocido como ex Estación Norte.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer una amplia feria de artesanos y emprendedores, además de disfrutar de food trucks, espectáculos en vivo y diversas propuestas de entretenimiento pensadas para todas las edades. La iniciativa apunta a fomentar el desarrollo local y generar un espacio de esparcimiento en el marco de las celebraciones de Pascuas.

Grilla de espectáculos

La programación artística será uno de los principales atractivos del evento, con la participación de academias de danza y artistas locales.

Sábado 4 de abril:

Ballet “Alma Fuerte”

Instituto “Danza y Pasión”

Ballet “Flor Nacional”

Ballet “Semillas del Ceibo”

Ballet “Aromas Gauchas”

Show en vivo “Cumbia Parrandera”

Show en vivo “Ruidos Molestos”

Show en vivo “Estilo C”

Domingo 5 de abril:

Ballet “Alma Fuerte”

Instituto “Danza y Pasión”

Show en vivo de Tati Merele

Show en vivo de Alejandro Guichón

Show en vivo “Deja Vu”

Con entrada libre y gratuita, “Expo Pascuas 2026” se presenta como una alternativa ideal para disfrutar del fin de semana largo en familia.