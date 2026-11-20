La Municipalidad de Concordia presentó oficialmente la 48ª edición de la Maratón Internacional de Reyes, que se realizará el sábado 9 de enero de 2027, a partir de las 20, con pruebas de 5 y 10 kilómetros. Además, el domingo 10 tendrá lugar una nueva edición de la Mini Reyes, destinada a los más chicos.

La competencia se consolidó como uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la ciudad y una de las primeras citas del calendario atlético nacional. Cada año reúne a corredores de distintos puntos del país y también a atletas que han contribuido a darle proyección internacional. La participación de los concordienses, que acompañan la prueba tanto dentro como fuera del circuito, es otro de los rasgos característicos del evento.

Durante la presentación, el intendente Francisco Azcué destacó que la maratón forma parte de la identidad local y trasciende lo estrictamente deportivo.

"Es un evento que trasciende lo deportivo, que es parte de nuestra identidad y cultura. Se está haciendo un gran trabajo previo desde todas las áreas del Municipio para que vivamos una fiesta, estando a la altura de lo que se merece la historia de la prueba", expresó.

También definió a la competencia como "una maratón de los concordienses para el mundo" e invitó a la comunidad a participar de la jornada.

Por su parte, el secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreyra, señaló que la prueba fue adquiriendo un significado especial para distintas generaciones de la ciudad. El subsecretario de Deportes, Gustavo Bou, destacó el trabajo organizativo y convocó a atletas y vecinos a sumarse a la propuesta.

Desde la organización también agradecieron el acompañamiento de la concesionaria Rudas Concordia para esta nueva edición.

Cómo serán los circuitos de 5 y 10 kilómetros

La dirección de la prueba estará a cargo de Martín Méndez y Javier Benítez. La largada de los 10K será el sábado 9 de enero, a las 20, desde boulevard San Lorenzo y Sarmiento.

Méndez explicó que el recorrido tendrá modificaciones respecto del circuito tradicional y presentará características urbanas y onduladas. "Es un circuito modificado a lo que es el tradicional; urbano ondulado, con diferentes circunstancias técnicas a resolver que no pasa solamente por el calor sino también por las características que representan nuestras calles", indicó.

Circuito 10K

Largada: San Lorenzo y Sarmiento.

Recorrido: Isthilart, Urdinarrain, Alvear, Alem, Laprida, Bernardo de Irigoyen/1º de Mayo, La Rioja, Salta, Lamadrid y San Lorenzo.

Llegada: Corsódromo, con ingreso por Gobernador Cresto.

Circuito 5K

Largada: Urquiza y Tucumán.

Recorrido: Urquiza, 1º de Mayo, La Rioja, Salta, Lamadrid y San Lorenzo.

Llegada: Corsódromo, con ingreso por Gobernador Cresto.

La Mini Reyes será el domingo 10

La competencia infantil se desarrollará el domingo 10 de enero en el Corsódromo de Concordia, con horario a confirmar.

Todos los participantes recibirán medallas y habrá sorteos, regalos y otras propuestas. Las categorías previstas son:

2023/2022: participativa.

2021/2020: participativa.

2019/2018: participativa.

2017/2016: participativa.

2015/2014: participativa.

2013 a 2011: premiación con trofeos del primero al quinto puesto.

Inscripciones y valores

Las inscripciones para la Maratón Internacional de Reyes se realizarán de manera online a través de la página oficial de la competencia. Los pagos podrán efectuarse mediante medios de pago online, transferencia bancaria o en forma presencial, según la modalidad que se coordine.

El cronograma contempla dos etapas:

Etapa Fechas Valor Primera etapa 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2026 $30.000 Segunda etapa 16 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027 $35.000

Los grupos de running y gimnasios deberán contar con un mínimo de 20 participantes. La organización estableció un corredor liberado cada 10 inscriptos.

Por otra parte, los atletas con discapacidad que presenten el correspondiente carnet no deberán abonar la inscripción.

La 48ª Maratón Internacional de Reyes volverá así a convocar a corredores y público en Concordia, con una propuesta que combina competencia deportiva, participación familiar y una tradición que forma parte de la identidad de la ciudad.