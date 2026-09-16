Un ejemplar que podría corresponder a una planta de hábito arbóreo petrificada fue hallado en el Parque San Carlos de Concordia y trasladado para avanzar en su preservación y estudio. La pieza, de importantes dimensiones y con un alto grado de conservación, constituye un nuevo aporte al patrimonio natural de la región.

El ejemplar tiene 1,30 metros de largo y 55 centímetros de diámetro y fue encontrado enterrado por personal del Parque San Carlos. Los primeros estudios indican que podría tratarse de un fósil vegetal hallado en sedimentos correspondientes a la formación geológica El Palmar, vinculada a antiguos depósitos del río Uruguay.

El traslado se realizó mediante un operativo articulado entre la Subsecretaría de Turismo, a través de la Coordinación de Museos, el Parque San Carlos y el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, junto con Gendarmería Nacional.

Una pieza de interés científico

La formación geológica El Palmar cuenta con distintas dataciones que ubican su antigüedad entre 80.000 y 173.000 años. A partir de esas referencias, los investigadores consideran que el ejemplar vegetal podría ser incluso más antiguo, aunque serán necesarios nuevos estudios para determinar con mayor precisión su origen y antigüedad.

Los antecedentes geológicos y paleobotánicos de la región señalan que durante ese período existieron condiciones ambientales cálidas y húmedas, con características tropicales o subtropicales, que habrían favorecido el desarrollo de este tipo de vegetación.

Uno de los aspectos que despierta especial interés es el estado de conservación de la pieza. La presencia visible de la corteza y las características que presenta permitieron plantear, de manera preliminar, que podría tratarse de un ejemplar autóctono de la región.

La identificación todavía deberá ser confirmada mediante los estudios correspondientes, por lo que las primeras conclusiones se mantienen como hipótesis de trabajo.

Preservar el patrimonio natural

El hallazgo se suma al patrimonio paleontológico y natural de Concordia y abre nuevas posibilidades para profundizar el conocimiento sobre los ambientes que existieron en la región durante miles de años.

Además de garantizar la preservación del ejemplar, el operativo busca generar las condiciones para que especialistas puedan analizarlo y establecer sus características con mayor precisión.

Desde el ámbito municipal se evalúa incluso la posibilidad de avanzar en la creación de una Sala de Paleobotánica en el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, destinada a reunir y exhibir distintos ejemplares fósiles encontrados en la región.

La iniciativa permitiría acercar a vecinos, estudiantes, visitantes y turistas una parte del patrimonio natural entrerriano y, al mismo tiempo, generar un espacio para divulgar los estudios sobre la evolución del ambiente y la vegetación que habitó el territorio en distintos períodos.

El hallazgo del Parque San Carlos representa así una oportunidad para seguir investigando la historia natural de Concordia y poner en valor materiales que permanecieron durante miles de años bajo los sedimentos de la región.