La actividad, desarrollada el 28 de marzo en la sede de la entidad anfitriona, fue declarada de interés por la Legislatura provincial y contó con una convocatoria que colmó las instalaciones. Se trató del primer encuentro presencial del 2026 del espacio “Mujeres Empresarias FEDER”, una comisión integrada por referentes de distintos centros comerciales y entidades gremiales empresarias entrerrianas.

Bajo el título “Marcas con Propósito”, la jornada se extendió por más de cuatro horas y comenzó con una apertura a cargo de Melina Bozzano, coordinadora del área organizadora. Posteriormente, brindó su saludo el titular del CCISC y secretario de FEDER, Adrián Lampazzi, seguido por el presidente de la Federación, Silvio Farach.

Durante su intervención, Farach destacó la amplia convocatoria y subrayó la importancia del rol de la mujer dentro del entramado empresarial provincial, valorando estos espacios de encuentro como instancias que promueven el desarrollo personal y fortalecen las redes de colaboración.

La capacitación contó con la participación de destacadas facilitadoras como Yiyo Bonnet Manentti, especialista en coaching ejecutivo y creadora del método “Sincro”; Priscila Cettour, enfocada en desarrollo personal; y Giuliana Sotelo. Entre los principales ejes abordados se destacaron la construcción de identidad de marca, el valor de la cercanía con el cliente, el cambio de paradigma en los negocios y la priorización de la calidad por sobre el precio.

En la segunda parte del encuentro se desarrolló un panel integrado por finalistas del premio “Mujer Empresaria FEDER 2025”. Participaron Julia Fontana, CEO de Doninas SAS; Dalina Gras Lovatto, titular de Neogas; y María Laura Ascargorta, fundadora de Rouse Lencería.

Las expositoras compartieron sus experiencias personales y profesionales, relatando los desafíos y aprendizajes en sus trayectorias empresariales, en un espacio que buscó visibilizar, reconocer e inspirar a mujeres que lideran proyectos y generan empleo en la provincia.

El encuentro reafirmó el compromiso de la FEDER y de las entidades locales con la promoción del liderazgo femenino en el ámbito empresarial, apostando a la capacitación continua y al fortalecimiento de redes que potencien el crecimiento del sector.