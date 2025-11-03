Este pasado domingo, el Estadio Ciudad de Concordia fue escenario de la cuarta y última fecha del Torneo Provincial de Rugby, correspondiente a la etapa Clausura, que reunió a cinco equipos de la región y marcó el cierre de una intensa temporada deportiva.

El evento fue organizado por el Club Pirañas y contó con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, reafirmando el compromiso del municipio con el crecimiento del deporte local y regional.

Participaron los equipos de Club Espinillos, Mulitas de Paysandú (Uruguay), Cultural de Crespo, Echagüe de Paraná y el club anfitrión, Pirañas, en una jornada que combinó competencia, camaradería y promoción del rugby femenino.

Autoridades presentes y mensaje de apoyo

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Francisco Azcué y la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez, quienes destacaron la importancia de que Concordia continúe consolidándose como sede de grandes eventos deportivos, especialmente en disciplinas que vienen en pleno desarrollo, como el rugby femenino.

“Agradecemos a todos por el compromiso de trabajar conjuntamente en la organización de este torneo, deseando que sigan creciendo como disciplina. Más allá de los resultados, felicitamos a todos por ser parte, esperando que lo disfruten y que nos encontremos muy pronto”, expresaron durante la inauguración.

Echagüe de Paraná, campeón del certamen

Tras una jornada de intensa competencia, el Club Atlético Echagüe de Paraná se consagró campeón del Torneo Provincial de Rugby Femenino – Etapa Clausura, en una edición que reunió a más de 75 jugadoras provenientes de distintas ciudades y provincias de la región.