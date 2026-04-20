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Concordia celebró el talento joven en una nueva edición de la Expo Joven
La ciudad de Concordia vivió el pasado sábado una jornada cargada de música, arte y expresión juvenil con una nueva edición de la Expo Joven, un evento que volvió a consolidarse como uno de los principales espacios culturales para las nuevas generaciones entrerrianas.
Durante ocho horas ininterrumpidas, el escenario se llenó de vida con 25 números artísticos que recorrieron distintos géneros musicales como cumbia, reguetón, gospel, pop, soul y rock, en un espectáculo diverso que reflejó la riqueza cultural de la provincia.
Un encuentro federal
La convocatoria reunió a cerca de mil jóvenes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, entre ellos Bovril, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Crespo, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Paraná, Villaguay y Villa Elisa, entre otras localidades.
El evento se transformó así en un verdadero encuentro federal, donde artistas emergentes pudieron compartir escenario, intercambiar experiencias y mostrar su talento ante un público entusiasta.
Más que música
Además de las presentaciones musicales, la Expo Joven incluyó propuestas de pintura en vivo, coreografías, danza, obras de teatro y espacios de humor, ampliando la experiencia artística y generando múltiples formas de participación.
También hubo stands promocionales y cobertura de medios de comunicación provinciales y nacionales, que entrevistaron a los protagonistas y transmitieron el evento en vivo, ampliando su alcance.
Reconocimiento institucional
La iniciativa fue declarada de interés municipal y provincial, y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas representantes del Honorable Concejo Deliberante y de la Secretaría de Culto, como Emmanuel Godoy y Andrea Casco.
Desde la organización destacaron el acompañamiento recibido y el compromiso de quienes hicieron posible la realización del evento. “Fue una noche inolvidable”, señalaron, poniendo en valor el esfuerzo colectivo y la participación de los jóvenes.
Con una propuesta que combina arte, identidad y participación, la Expo Joven reafirma su lugar como una plataforma clave para visibilizar y potenciar el talento joven en Entre Ríos.