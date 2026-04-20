Durante ocho horas ininterrumpidas, el escenario se llenó de vida con 25 números artísticos que recorrieron distintos géneros musicales como cumbia, reguetón, gospel, pop, soul y rock, en un espectáculo diverso que reflejó la riqueza cultural de la provincia.

Un encuentro federal

La convocatoria reunió a cerca de mil jóvenes provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, entre ellos Bovril, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Crespo, Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Paraná, Villaguay y Villa Elisa, entre otras localidades.

El evento se transformó así en un verdadero encuentro federal, donde artistas emergentes pudieron compartir escenario, intercambiar experiencias y mostrar su talento ante un público entusiasta.

Más que música

Además de las presentaciones musicales, la Expo Joven incluyó propuestas de pintura en vivo, coreografías, danza, obras de teatro y espacios de humor, ampliando la experiencia artística y generando múltiples formas de participación.

También hubo stands promocionales y cobertura de medios de comunicación provinciales y nacionales, que entrevistaron a los protagonistas y transmitieron el evento en vivo, ampliando su alcance.

Reconocimiento institucional

La iniciativa fue declarada de interés municipal y provincial, y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas representantes del Honorable Concejo Deliberante y de la Secretaría de Culto, como Emmanuel Godoy y Andrea Casco.

Desde la organización destacaron el acompañamiento recibido y el compromiso de quienes hicieron posible la realización del evento. “Fue una noche inolvidable”, señalaron, poniendo en valor el esfuerzo colectivo y la participación de los jóvenes.

Con una propuesta que combina arte, identidad y participación, la Expo Joven reafirma su lugar como una plataforma clave para visibilizar y potenciar el talento joven en Entre Ríos.