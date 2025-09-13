La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a todos los entrerrianos a participar de la 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en la Plaza 25 de Mayo y el Paseo del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reunirá a artesanos de Concordia, la provincia y distintas regiones del Litoral, quienes compartirán sus saberes y técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

Artesanos invitados

Desde Formosa llegarán Sara Torrent, Noemí Luna y Victorina Rodríguez, artesanas de comunidades originarias que trabajan con totora y carandillo. Desde el Chaco estará presente Sandra González, especialista en cestería en palma, y de San Salvador (Entre Ríos) se sumará Marisa Moix, con su producción de cestería botánica en fibras naturales.

Concordia también aportará nombres destacados como Manuela Tagliapietra y Sonia López, representantes de varias generaciones de cesteros en isipó; Elsa Castro, referente en el uso del amarillo y otras fibras; y Pepe Paiz, maestro artesano del cuero. Además, participarán Mary Troncoso y María Ester Ramírez (Paraná), Miguel Secoff (Santa Fe) y la concordiense Beatriz Rolón, reconocida por su trabajo en ganchillo.

Una fiesta con valor cultural

La 2° Fiesta del Canasto y Artesanías Tradicionales fue declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte en la preservación y difusión de oficios tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Cronograma

Viernes 12: actividades hasta las 20 hs.

actividades hasta las 20 hs. Sábado 13: apertura de las Ferias Culturales a las 10 hs, cierre a las 20 hs.

apertura de las Ferias Culturales a las 10 hs, cierre a las 20 hs. Domingo 14: apertura a las 10 hs y acto de cierre a las 19 hs en el Salón de Usos Múltiples de la Subsecretaría de Educación y Cultura (Urquiza 638), con entrega de certificados y espectáculos artísticos.

Un homenaje a los oficios

La fiesta se plantea como un homenaje a quienes, con sus manos, transforman fibras, hilos, cueros y cañas en piezas únicas que cuentan historias. Un espacio donde tradición y comunidad se encuentran para celebrar el arte, la identidad y el trabajo colectivo.