En la madrugada del 13 de abril de este año, el barrio Nuevo Palermo de Diamante fue escenario de un crimen atroz que estremeció a la comunidad. Gabriela Gorosito, de 56 años, y Daniel David Rojas, de 60, fueron brutalmente golpeados y apuñalados en su propia casa, ubicada en la calle Elio Gieco. Hoy, la investigación por el caso conocido como "el parricidio de Diamante" ha concluido, acercando a los acusados a un juicio por jurado, donde la Fiscalía solicitará la pena máxima: prisión perpetua.

Avances en la investigación

El principal acusado del doble homicidio es Daniel Rojas, de 37 años, ex prefecto e hijo de las víctimas. La Fiscalía de Diamante lo acusa de haber cometido el crimen con el objetivo de robar el dinero de sus padres. Junto a él, su pareja Flavia Rodríguez, de 47 años, está imputada como coautora del delito. Mientras Rojas se encuentra detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, Rodríguez espera el proceso en la Unidad Penal N° 6 de mujeres.

Este miércoles, durante una audiencia de apelación a la prisión preventiva de Rodríguez, el fiscal Gilberto Robledo confirmó que la investigación penal preparatoria está concluida. "Estamos trabajando en la elevación de la causa a juicio", declaró Robledo ante el juez Juan Malvasio, quien ratificó la prisión preventiva de Rodríguez.

Posturas enfrentadas

La audiencia de apelación fue convocada tras el recurso interpuesto por el abogado defensor de Rodríguez, Gilberto Matías De Vecchio; indicó diario UNO. El letrado cuestionó la prórroga de la prisión preventiva de su clienta, solicitando su libertad o arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Argumentó que Rodríguez es madre de siete hijos, uno de ellos de 15 años, que requiere de sus cuidados, y destacó su arraigo en Diamante, asegurando que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

"No existe peligro de fuga ni entorpecimiento de causa. Rodríguez no tiene medio económico y tiene un fuerte arraigo en Diamante. Los testigos han podido declarar en libertad", subrayó De Vecchio.

Por su parte, el fiscal Robledo insistió en los riesgos procesales, especialmente debido a la falta de testimonio de una niña de 13 años, nieta de las víctimas, que aún no ha podido declarar en Cámara Gesell debido a su estado psicológico. También señaló la posibilidad de fuga de los acusados, mencionando un plan para trasladarse a Paraguay, donde Rojas tiene conocidos.

Evidencias y testimonios

Robledo detalló que la investigación cuenta con 28 testimoniales y evidencias que ubican a la pareja en la escena del crimen. "Rojas tenía llave del inmueble de sus padres. Ingresaron a la casa y cometieron el hecho", afirmó el fiscal, describiendo cómo las víctimas fueron asesinadas mientras dormían y cómo los acusados intentaron huir del lugar, deshaciéndose de ropa manchada de sangre, una llave y un teléfono.

El fiscal también explicó la participación de Rodríguez en el doble homicidio. "La señora Rodríguez está ubicada en la escena. Tuvo una participación activa por omisión: no se retiró del lugar y no lo persuadió al señor Rojas de no cometer el hecho. Por el contrario, lo acompañó y lo acompañó hasta en la huida", sostuvo Robledo.

Resolución del juez

Al finalizar la audiencia, el juez Malvasio resolvió a favor de la Fiscalía, considerando los riesgos de fuga e intimidación de testigos. "La probabilidad de la participación punible de la señora Rodríguez en el hecho está acreditada, prima facie, con la abrumadora prueba que ha mencionado el titular del Ministerio Público Fiscal", aseguró.

El juez subrayó que el delito prevé la pena de prisión perpetua y que la acusada en libertad podría intentar fugarse, además de que su presencia en libertad podría intimidar a los testigos. "También advierto que el peligro de entorpecimiento está latente porque hay 28 testigos que van a tener que deponer en el juicio y en una ciudad como Diamante es muy factible que se sientan intimidados con la encausada en libertad", concluyó Malvasio.