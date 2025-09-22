La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informó que finalizó con una destacada participación la convocatoria en el género poesía correspondiente al Concurso Literario Juan L. Ortiz. Los nombres de los autores seleccionados se darán a conocer el próximo 18 de octubre.

El jurado encargado de la evaluación está integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito literario y académico: Alejandro Bekes, poeta, ensayista y traductor, ganador del Premio Fray Mocho 1989 por Camino de la noche; Juan Meneguín, escritor y docente, distinguido con el Premio Fray Mocho en 1999 por Religión de Misterios; y la Dra. Alfonsina Kohan, investigadora y docente universitaria, actual Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con una sostenida labor crítica sobre la literatura producida en la provincia.

Durante las próximas semanas, los integrantes del jurado realizarán la lectura y análisis de las obras presentadas con el propósito de arribar al veredicto definitivo.

El Concurso Juan L. Ortiz se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética en Entre Ríos, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.