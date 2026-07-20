La empresa Conexión Alto Delta, concesionaria de la Ruta Nacional 174, informó que finalizó la primera etapa de obras de puesta en valor del corredor vial que une Victoria con Rosario. En paralelo, confirmó que en los próximos días entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para la estación de peaje Isla La Deseada, donde además dejará de aceptarse el pago en efectivo.

Según precisó la firma, durante los primeros seis meses de concesión se ejecutaron trabajos por una inversión superior a los 12.000 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura y las condiciones de seguridad de la traza.

Reparaciones y mejoras en toda la traza

Entre las principales intervenciones se destacan tareas de bacheo superficial y profundo, reconstrucción con hormigón del acceso a Victoria y de sectores de la estación de peaje, reparación de juntas y sellado de grietas en el puente principal y en los doce puentes ubicados en la zona de islas.

También se realizaron trabajos de fresado para corregir deformaciones del pavimento, desmalezado, limpieza de banquinas y mejoras en las oficinas de atención al usuario y en los sanitarios públicos.

En materia de seguridad vial, la empresa informó que renovó la señalización vertical con la colocación de 540 nuevos carteles, repintó los 60 kilómetros del corredor con pintura reflectiva y reemplazó defensas metálicas y peatonales.

Asimismo, incorporó un sistema de balizamiento para la navegación sobre el puente principal mediante la instalación de doce boyas y un radar específico.

Otra de las mejoras fue el reemplazo de luminarias por tecnología LED, extendiendo la iluminación desde la cabecera de Victoria hasta el acceso a la Ruta Provincial 11.

Nuevas tarifas y cambios en las categorías

Con la finalización de esta primera etapa, la concesionaria aplicará un nuevo esquema tarifario previsto en el contrato de concesión.

Además, modificó la clasificación de los vehículos. Las motocicletas pasarán a integrar la Categoría 0, mientras que automóviles y camionetas quedarán comprendidos en la Categoría 1. El resto de las categorías continuará diferenciándose según la cantidad de ejes.

Entre los nuevos valores, las motocicletas abonarán $2.530,72 mediante TelePASE y $5.061,43 por otros medios electrónicos, mientras que los automóviles particulares pagarán $5.061,43 con TelePASE o $10.122,86 mediante tarjetas, billeteras virtuales o códigos QR.

La empresa aclaró que el nuevo cuadro tarifario comenzará a regir en los próximos días, aunque todavía no confirmó la fecha exacta.

Desde el 21 de julio no se aceptará efectivo

Otra de las novedades es la implementación definitiva del sistema de cobro electrónico.

A partir del 21 de julio, el peaje dejará de recibir pagos en efectivo y solo podrá abonarse mediante TelePASE, tarjetas de débito o crédito, billeteras virtuales y códigos QR.

Desde la concesionaria señalaron que el uso de TelePASE continuará siendo la opción más económica para los usuarios habituales del corredor.

Las obras continuarán durante el segundo semestre

Conexión Alto Delta adelantó que durante los próximos meses seguirá ejecutando tareas de mantenimiento y nuevas intervenciones sobre la Ruta 174.

El plan incluye trabajos de corte de pasto y limpieza, nuevas reparaciones de hormigón en el acceso a Victoria y en el sector del peaje, la instalación de carteles de mensajería variable para informar el estado del tránsito en tiempo real y la incorporación de balanzas dinámicas destinadas a controlar el peso de los camiones.

También continuará el reemplazo del alambrado perimetral y se mantendrán los servicios de asistencia al usuario, con móviles de seguridad vial, grúas y atención en la oficina ubicada en la estación de peaje, donde además se gestionan los beneficios para personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.