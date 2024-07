La abogada Rosario Romero es una dirigente de larga trayectoria en la política entrerriana. Fue asesora de la Cámara de Diputados de la provincia (1995-1997), presidenta el Jurado de Enjuiciamiento de la provincia (1999), diputada de la Nación (2003-2007), secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Paraná (2008-2009), secretaria municipal de Planificación e Infraestructura (2009-2011), diputada provincial (2011-2017) y ministra de Gobierno (2017-2019). Desde el 10 de diciembre de 2023 es la segunda intendente mujer de la municipalidad capitalina. La primera fue Blanca Osuna entre 2011 y 2015.

Austeridad, obras y servicios

– En siete meses de gestión, ¿cómo viene la mano?

-- Cuando asumí, teníamos muchas obras en marcha, vinculadas al financiamiento tanto nacional como provincial. Nos encontramos de golpe que el 10 de diciembre ninguno de esos financiamientos iba a continuar. Eso nos obligó a rehacer nuestro esquema para ir terminando con fondos propios, parte de esas obras. Con austeridad en gastos, mayores controles en combustibles y uso de los vehículos, hemos rearmado un plan de obras. Esta semana firmamos por licitación de obras en la Terminal de Ómnibus, enteramente absorbidas por un operador privado (Terminal Pacheco S.A., vinculada a Flechabus, N. de R.), que completará obras necesarias en la Terminal. Abrimos los pliegos de licitación de una obra muy importante de agua, que va a dar solución a todo el este y sudeste. Hemos terminado obras en el arroyo La Santiagueña, en la zona de Casa de Gobierno; estamos con dos plazas ya terminadas y vamos a inaugurar otra en el barrio 1° de Julio, al este. Estamos emprendiendo obras en Parque Gazzano y retomando una obra importante que tenía financiamiento provincial en el Centro Cultural ‘Juanele’ Ortíz. Pero no hemos abandonado gestiones ante la Provincia y la Nación para seguir reclamando las obras que tenían más del 50% de ejecución, como el acceso por ruta 12 que nos vincula con Crespo, obra inconclusa con 75% de ejecución.

– Del total de obras que recibió de la anterior gestión, ¿cuánto está retomando después de los recortes?

-- Estamos retomando más del 50%. Ahí incluyo obras nacionales que no dependen de nosotros, que en muchos casos vamos a reemplazar por otras, de menor envergadura, pero que podemos financiar. No rescindimos ningún contrato, los fuimos retomando de a poco.

Ley Bases

– ¿La Ley Bases puede mejorar y asegurar ingresos nacionales a la Municipalidad?

-- ¿En qué nos beneficiará el paquete fiscal? Cuando se haga el blanqueo y se retome el impuesto a los grandes ingresos, la ciudad y la provincia vamos a recibir más ingresos por coparticipación. Esto nos permitirá proyectar hacia el año que viene obras por un ingreso que habíamos perdido con una medida que tomó Sergio Massa cuando era ministro de Economía. En eso nos va a beneficiar. En lo otro se verá, porque ahora hay que desgranar la Ley Bases para ver en qué cosas avanzamos y en cuáles retrocedemos.

– ¿Tiene ‘estrés financiero’ el municipio?

-- Estamos ordenados, pagando los sueldos en tiempo y forma. Pagamos aguinaldo el 19 de junio y el sueldo esta semana. El último día de cada mes estamos pagando sueldos. Hemos hecho una recomposición salarial, no la que los gremios hubieran querido, pero hemos ligado los aumentos salariales a los aumentos de ingresos. No fuimos más allá de lo que nos aumentó la coparticipación. La Municipalidad está ordenada, haciendo obras y prestando servicios.

Roles del Estado

– Milei quiere retirar el Estado nacional de casi todo. ¿Se puede implementar ese modelo libertario a nivel provincial y municipal?

-- En mi concepto, no. Tengo la concepción de un Estado susceptible de mejoras, agilidad y mayor eficiencia al servicio de la gente y no al servicio de los burócratas, simplificador de trámites para el privado. En ese concepto de Estado simplificador, vamos a hacer muchas transformaciones para que, quien quiera invertir en la ciudad, encuentre un abrazo y no una carrera de obstáculos. A su vez, el Estado no puede abandonar funciones para producir igualdad donde hay muchas desigualdades, producir justicia donde hay muchas injusticias. Hemos más que duplicado la asistencia a sectores vulnerables; estamos reforzando la labor de alimento y educación en los 32 jardines maternales que la ciudad administra. Estamos con mucha presencia en lo cultural; acompañando a los clubes; haciendo una función de paraguas y contención que, desde el perfil del peronismo, debemos seguir haciendo. Concibo una ciudad que se gobierne con un Estado fortalecido y facilitador, que no se retira de sus obligaciones fundamentales y no deposita en el privado ayudas o procesos de igualdad. Pero sí, facilita la acción del privado.

Problemas de Paraná

• Boleto urbano: “El boleto está igual que en Córdoba, Rosario, Santa Fe. Vamos todos hacia un boleto de 900/950 pesos porque es el costo del servicio. El año que viene queremos licitar un nuevo servicio, mucho más eficiente”.

• Baches y deterioro de calles: “Estamos haciendo permanentemente bacheo con una inversión millonaria. Muchos baches se producen por cañerías rotas que se arreglan y luego hay que tapar el bache”.

• Inseguridad: “Sostenemos muchos programas vinculados con laboral, deporte, emprendedores, del mundo del trabajo, por ahí pasa. Iluminamos y vamos a una ciudad 100% LED. Desmalezamos. Felizmente, Entre Ríos tiene una situación muy distinta a Santa Fe y Rosario. Somos hostiles al narco, en todos los barrios hay operativos, tenemos paz social, sin episodios de crimen violento y con presencia policial en las calles”.

• Recolección de basura: “Seguimos teniendo una planta de tratamiento manejada por una cooperativa. Hemos hablado con el gobernador Frigerio, que está interesado en atender el problema en las ciudades de la ribera del Paraná. En la costa del Uruguay se crearon hace tiempo plantas de tratamiento”.

El peronismo frente a Milei

– ¿El peronismo corre peligro de diluirse luego de perder frente a Milei que, sin estructura propia, les ganó a todos los aparatos partidarios? ¿Están discutiendo estas cuestiones en el PJ?

-- No todos, nosotros sí lo discutimos en nuestro equipo de trabajo. Somos conscientes que si no hay un cambio, las chances son escasas. Sostengo que debe existir otro peronismo que se haga cargo de los problemas y también, de las demandas de la sociedad. Cuando Milei hablaba contra la casta, hablaba contra las prácticas de fomentar el no trabajo. Digo que ‘no hay que tolerar vagancia’, hay que retornar al concepto de mundo del trabajo. Para volver debemos ser mejores y hacernos cargo de los problemas que tiene el mundo de la política y los hechos de corrupción, que no deben repetirse. Todo esto es lo que la gente espera de nosotros. Después, deberán aparecer figuras que electoralmente expresen esas exigencias. Milei conectó con esa demanda de la sociedad.