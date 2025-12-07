Por segundo año consecutivo, Concepción del Uruguay fue elegida como sede del lanzamiento oficial de la Copa Entre Ríos 2025/26, tanto en su rama masculina como femenina. El evento se realizó este jueves en el Auditorio “Arturo Illia”, donde autoridades provinciales, municipales y deportivas presentaron la nueva edición del certamen y realizaron el sorteo que definió las zonas de la fase de grupos.

Del encuentro participaron el intendente José Lauritto, el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis; el titular de la Liga local, Facundo Garmendia; y la presidenta del fútbol femenino de la Federación, Carina Batalla.

“A este fútbol hay que defenderlo y quererlo”

Al dar la bienvenida, Lauritto agradeció que la ciudad fuera nuevamente elegida para la presentación de la Copa. “A este fútbol hay que defenderlo y quererlo”, afirmó, destacando que la Federación “felizmente está viva” y valorando el rol histórico que Concepción del Uruguay ocupa en el deporte entrerriano. “Fue tan importante el aporte que hizo nuestra ciudad, que aquí se decidió realizar el inicio del Consejo Provincial del Deporte”, recordó el intendente.

También felicitó a los dirigentes y clubes por el esfuerzo para sostener la competencia: “Hay que destacar a quienes hoy laburan para que esta Copa sea posible”.

Un torneo que crece

El presidente de la Federación, Nelson Casis, agradeció “a las 19 ligas que componen la Federación Entrerriana de Fútbol” y celebró el crecimiento en la participación de los clubes: “Este año son 40 equipos, algo que hacía mucho no lográbamos juntar. Esto habla del sacrificio de cada club”. También remarcó el incremento en la cantidad de equipos femeninos y el compromiso dirigencial: “Me saco el sombrero ante el esfuerzo tremendo que harán para jugar la Copa Entre Ríos”.

En cuanto al aporte de la ciudad anfitriona, Garmendia detalló que la Liga de Concepción del Uruguay contará con siete clubes en la rama masculina y cuatro en la femenina. “Eso habla del acompañamiento que tenemos hacia la Federación y del apoyo del Municipio”, expresó.

Los torneos y los equipos participantes

Se presentaron oficialmente los torneos masculinos —Copa Entre Ríos y Copa Federación— y la Copa Entre Ríos femenina. También se realizó el sorteo de las zonas de la fase de grupos. Participarán 40 equipos en la rama masculina y 16 en la femenina.

Tres instituciones tendrán presencia en ambas ramas: Social y Deportivo San José, Deportivo Urdinarrain y Caballú de La Paz.

Participantes de la Copa Entre Ríos 2025/26

Rama masculina

Liga Concordiense de Fútbol: Unión, Colegiales, La Bianca, Libertad, Defensores de Nébel.

Unión, Colegiales, La Bianca, Libertad, Defensores de Nébel. Liga de Chajarí: 1º de Mayo, Independiente, La Florida.

1º de Mayo, Independiente, La Florida. Liga de Concepción del Uruguay: Almagro, Lanús, Rivadavia, Engranaje, Atlético Colonia Elía, María Auxiliadora, Parque Sur.

Almagro, Lanús, Rivadavia, Engranaje, Atlético Colonia Elía, María Auxiliadora, Parque Sur. Liga de Paraná Campaña: Cultural, Sarmiento, Unión, Arsenal.

Cultural, Sarmiento, Unión, Arsenal. Liga de Colón: Deportivo Ubajay, Atlético Liebig, Deportivo San José.

Deportivo Ubajay, Atlético Liebig, Deportivo San José. Liga de Gualeguaychú: Juventud Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain.

Juventud Urdinarrain, Deportivo Urdinarrain. Liga de Gualeguay: La Academia, Juventud, Ferrocarril Unidos.

La Academia, Juventud, Ferrocarril Unidos. Liga Federaense: Cosmos, América.

Cosmos, América. Liga Federalense: Malvinas.

Malvinas. Liga Paceña: Caballú.

Caballú. Liga Paranaense: Peñarol, Don Bosco.

Peñarol, Don Bosco. Liga Regional de Basavilbaso: Defensores del Oeste, Peñarol, San Marcial, El Porvenir.

Defensores del Oeste, Peñarol, San Marcial, El Porvenir. Liga Santaelenense: Urquiza, Camba Cuá.

Urquiza, Camba Cuá. Liga Victoriense: Newell’s.

Newell’s. Liga Villaguayense: Juventud Unida.

Rama femenina