Este fin de semana se realizó una nueva edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, que reunió a más de 80 vehículos y volvió a consolidarse como una propuesta atractiva para toda la comunidad.

La ciudad, con una marcada tradición “tuerca”, se convirtió en punto de encuentro para coleccionistas, aficionados y familias que disfrutaron de la exhibición de unidades históricas en excelente estado de conservación.

El evento no solo convocó a uruguayenses, sino que también recibió visitantes de distintas localidades de la región, de provincias vecinas y de la República Oriental del Uruguay, reafirmando el carácter turístico y cultural de esta iniciativa que crece año tras año.