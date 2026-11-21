La Feria de la Cerveza Artesanal Novembeer 2026 será una de las propuestas de Concepción del Uruguay para el fin de semana largo. La actividad se desarrollará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Predio Multieventos, a partir de las 19:00, con acceso gratuito.

La organización presentó los detalles del encuentro durante una reunión con la viceintendenta a cargo de la intendencia, Rossana Sosa Zitto. También participaron el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard, y Lorena Kannemann, integrante del equipo de la Dirección de Turismo.

En representación de los organizadores estuvieron Guillermo Mayoraz, Nicolás Duarte y Gerardo Acevedo, quienes compartieron la evolución de la feria y el crecimiento que tuvo la producción cervecera artesanal en la ciudad.

Acompañamiento municipal y servicios

La Municipalidad colaborará con la organización mediante la provisión de seguridad policial, baños químicos, sonido y escenario. El aporte quedó establecido mediante una resolución que fue entregada a los representantes del sector cervecero local.

Sosa Zitto destacó el posicionamiento que alcanzó la feria a través de sus dos ediciones anuales: la de verano y la Novembeer.

Cervecerías y propuestas gastronómicas

La edición 2026 contará con la participación de nueve cervecerías: 3 Perros, Drakkar, 7 Colinas, Ámbar, La Histórica, Tractor, Luz Mala, Phobos y Klug Gebraü.

La oferta gastronómica estará integrada por La Providencia, Don Jeremías, NQ Perniles, La Costillita, Lado B, Bygpapa y Fogón de Gabriel.

Por razones de seguridad, no estará permitido ingresar al Predio Multieventos con sillones, conservadoras ni bebidas.

La música, protagonista de las dos jornadas

La programación artística tendrá propuestas diferentes para cada noche.

Sábado 21: DJ Lazza, DJ Ryder (Vinyl Rock), Baila Morena, Pablito HC y DJ Maty Bouchet.

Domingo 22: DJ Ryder (Vinyl Rock), Pipo Debrabandere, Cambacuá – Roda de Samba y DJ Charly.

Con cervezas artesanales, gastronomía y música en vivo, la Novembeer se suma a la agenda de actividades del fin de semana largo en Concepción del Uruguay, con una propuesta de entrada libre y gratuita para vecinos y visitantes.