La Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de su Dirección de Turismo, difundió la información general destinada a vecinos y visitantes para disfrutar de los cuatro balnearios municipales durante la presente temporada de verano. Banco Pelay, Paso Vera, Itapé e Isla del Puerto ofrecen diversas propuestas recreativas, con servicios, horarios y tarifas diferenciadas, además de importantes obras de infraestructura realizadas recientemente para optimizar la experiencia de quienes eligen estos espacios naturales.

El Balneario Banco Pelay dispone de cantina, proveeduría, patio cervecero, camping y sector para motorhomes, enfermería, seguridad, parrilleros, playa accesible y cardioprotegida, sanitarios, guardavidas y un espacio especialmente destinado para mascotas. La entrada general tiene un valor de $2.000 desde los 5 años y se cobra en el horario de 8 a 20. El servicio de guardavidas funciona de 9 a 20, mientras que la permanencia está habilitada de domingo a jueves hasta la 1.30 y los viernes, sábados y feriados hasta las 2.30.

Por su parte, Paso Vera cuenta con cantina, sanitarios, camping en el sector norte, enfermería, playa cardioprotegida, guardavidas, seguridad, parrilleros y espacio para mascotas. El costo de la entrada general es de $5.000 desde los 5 años, con cobro de 8 a 20 y guardavidas de 9 a 20. Los horarios de permanencia son similares: de domingo a jueves hasta la 1.30 y viernes, sábados y feriados hasta las 2.30.

El balneario Itapé ofrece cantina, parrilleros, sector para motorhomes, sanitarios, enfermería, seguridad, guardavidas, espacio para mascotas, alquiler de sillones y juegos inflables. El acceso es libre y gratuito. El servicio de guardavidas se brinda de 9 a 20 y la permanencia se extiende hasta la 1.30 de domingo a jueves, y hasta las 2.30 los viernes, sábados y feriados.

En tanto, la Isla del Puerto también tiene entrada libre y gratuita. Los guardavidas trabajan de 9 a 20, y los horarios de permanencia son de domingo a jueves hasta la 1.30 y viernes, sábados y feriados hasta las 2.30. Entre los servicios disponibles se destacan paradores, sanitarios, enfermería, playa cardioprotegida, juegos inflables, kioscos, heladería, beer truck, roof top, senderos y playa accesible.

Importantes obras de mejora

Desde el Municipio informaron que se realizó una significativa inversión para mejorar la infraestructura y los servicios de los cuatro balnearios. En Paso Vera, se avanzó con la colocación e instalación de termotanques solares, la reparación integral de los sanitarios, mejoras en la red de agua y en los caminos internos del predio. Además, se incorporaron nuevas luminarias en el sector de camping y en distintos puntos del balneario, fortaleciendo la seguridad y el uso nocturno.

En Banco Pelay, las intervenciones fueron de mayor envergadura. Allí se finalizó la obra del cuerpo principal de sanitarios, iniciada el año pasado, con una inversión de 200 millones de pesos. También se ejecutó un nuevo pozo de agua y se realizaron los tendidos de cloacas, agua y electricidad para abastecer tanto al camping como al sector de motorhomes.

En el balneario Itapé, en tanto, se instalaron nuevos parrilleros y bachas, y se habilitó el servicio para motorhomes, incorporando el sistema correspondiente de carga y descarga.