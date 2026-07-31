La ciudad de Concepción del Uruguay fue confirmada como sede de la final provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos de Deporte Adaptado 2026, que se desarrollará entre el 7 y el 9 de octubre y definirá a los atletas que representarán a la provincia en la instancia nacional prevista para noviembre en Mar del Plata.

El anuncio fue realizado este jueves durante un encuentro organizado por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos en el Auditorio Municipal "Arturo Illia", donde también se presentó oficialmente el nuevo equipo provincial de Deporte Adaptado y los programas de deporte inclusivo que impulsa el Gobierno entrerriano.

Siete disciplinas en competencia

Los Juegos Deportivos Entrerrianos de Deporte Adaptado incluyen competencias en:

Básquet.

Atletismo.

Boccia.

Natación.

Tenis de mesa.

Goalball.

Vóley sentado.

La etapa final reunirá a deportistas de distintos puntos de Entre Ríos y servirá para conformar la delegación que participará de la instancia nacional.

Concepción del Uruguay, reconocida por su trabajo en deporte inclusivo

La elección de Concepción del Uruguay como sede fue destacada por las autoridades provinciales como un reconocimiento al desarrollo que la ciudad viene impulsando en materia de deporte adaptado e inclusión.

La directora provincial de Deporte Adaptado, Laura Busón, valoró el trabajo realizado por el municipio y aseguró que constituye un ejemplo para otras localidades entrerrianas.

"El trabajo que realizan en deporte adaptado y en políticas destinadas a personas con discapacidad es un modelo para muchas ciudades de la provincia", expresó.

Además, destacó el esfuerzo cotidiano para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la práctica deportiva.

Participaron representantes de 40 municipios

La jornada reunió a responsables de las áreas de Deportes de unas 40 localidades entrerrianas, quienes analizaron aspectos organizativos de la competencia y conocieron las líneas de trabajo que llevará adelante el nuevo equipo provincial de Deporte Adaptado.

Del encuentro participaron el intendente José Lauritto; el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; la directora de Deporte Adaptado, Laura Busón; el director de Deporte Federado, Planificación y Evaluación, Martín Amden; además de funcionarios municipales y provinciales vinculados al deporte y la inclusión.

Un orgullo para la ciudad

Durante la presentación, Lauritto expresó la satisfacción de que Concepción del Uruguay haya sido elegida para recibir la final provincial.

El intendente recordó la histórica vinculación de la ciudad con el deporte y destacó la figura de José Mariano Benjamín Zubiaur, quien integró el Comité Olímpico Internacional y es considerado uno de los principales impulsores del deporte organizado en Argentina.

"Para nosotros es un orgullo que la ciudad sea sede de las finales provinciales de los Juegos", afirmó.

Por su parte, Martín Amden destacó el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo deportivo y señaló que Concepción del Uruguay continúa siendo una referencia provincial en esa materia.

Camino a los Juegos Nacionales

La final provincial de octubre será la última instancia clasificatoria antes de los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, que se realizarán en Mar del Plata durante noviembre.

Los deportistas que obtengan los mejores resultados integrarán la delegación oficial que representará a Entre Ríos en una de las competencias más importantes del calendario nacional del deporte adaptado.