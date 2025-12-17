Deportes en Entre Ríos
Estos son los deportistas que serán premiados en la 4ª Fiesta Anual del Deporte Entrerriano
La organización está a cargo de la Confederación Entrerriana de Deportes, en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay
La ciudad de Concepción del Uruguay será anfitriona de la 4ª edición de la Fiesta Anual del Deporte Entrerriano, un evento que reconocerá a los máximos exponentes del deporte provincial durante el año 2025. La ceremonia distinguirá a 110 deportistas destacados, representantes de 34 federaciones y asociaciones deportivas de Entre Ríos.
La organización está a cargo de la Confederación Entrerriana de Deportes, en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y contará con la presencia de deportistas, entrenadores, dirigentes y autoridades vinculadas al ámbito deportivo.
La actividad se desarrollará el sábado 20 de diciembre de 2025, en el horario de 10:00 a 14:00, en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, y se proyecta como una jornada de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso sostenido con el desarrollo del deporte entrerriano.
Deportistas distinguidos por disciplina
En Ajedrez, serán reconocidos Gerónimo Re y Luciano Benedetti como deportistas destacados, mientras que Lihue Santilli recibirá la distinción como revelación.
En Atletismo, se destacará a Victoria Zanoli y Lucas Miño, y como revelación a Carmela Coco.
En Atletismo Maratón, los reconocimientos se integran dentro de la disciplina general.
En Bádminton, los deportistas destacados serán Maili Abril y Joaquín Espinosa Ale, y la revelación será Nadia Aguilar.
En Básquetbol, se premiará a Santina Cherot y Florencia Losada, y Emiliano Morande será distinguido como revelación.
En Bicicross, se reconocerá a Marcos Fuentes y Jonás Fuentes, mientras que Iván Fuentes recibirá la distinción revelación.
En Billar, los destacados serán Luciano Pepe y Josué Jaime, y Sandro Oris como revelación.
En Bochas, se distinguirá a Milagros Pereyra y Jeremías Perrón, y a Carmelo Retamar como revelación.
En Boxeo, los reconocimientos serán para Sofía Palacio y Tiziano Hermosilla, y Alan Godoy como deportista revelación.
En Canotaje, se destacará a Agustín Ratto y Baltazar Itria, y Priscila Vukonich será la revelación.
En Ciclismo de Pista, los premiados serán Milagros Sanabria y Gustavo Raffo, y Agostina Fagnani como revelación.
En Ciclismo de Ruta, se distinguirá a Nadia Leyes y José Antonio Machado, y a Santiago Martínez como revelación.
En Futsal, los reconocimientos se integran dentro de la disciplina correspondiente.
En Handball, se destacará a Joaquín González y Josefina Percaz Challiol, y Valentino Márquez será revelación.
En Hockey sobre Césped, los deportistas destacados serán Ema González Eterovich y Genaro Molteni, y Axel Cuatrín como revelación.
En Hockey sobre Patines, se reconocerá a Emilia Carrivale Demartini y Sofía Broggi, y a Angelina Corvetto como revelación.
En Judo, los distinguidos serán Alyssa Ocampo Godoy y Florencia Pietravallo, y Uriel Nicolás Godetti como revelación.
En Karate y Kobudo, se destacará a Dylan Balcaza y Muna Mustafá, y Esteban Bogado será reconocido como revelación.
En Mountain Bike, se premiará a Juan Ignacio Lui y Leandro Sebastián Sotter, y María Belén Labriola como revelación.
En Natación, los deportistas destacados serán Vicente Etcheverry y Segundo Alba, y Catalina Micheloud como revelación.
En Natación en Aguas Abiertas, se distinguirá a Bianca Capdevila Clementi y Lorenzo Rizzi Breuer, y a Luca Pauletti como revelación.
En Patín Artístico, se destacará a Emma Valentina Schmidt y Magalí Hartman, y Antonia Re como revelación.
En Patín Carrera, los reconocimientos serán para Valentino Gutiérrez y Guillermina Osorio, y Luz María Cáceres como revelación.
En Pelota, se distinguirá a Melina Sphan y Antonio Reggiardo, y Alma Lardit será la revelación.
En Remo, los destacados serán Carmen Zárate Bosco y Hipólito Brasesco, y Lisa Farías como revelación.
En Rugby, se premiará a Antonella Redin y Bautista Lescano, y Diego Correa será distinguido como revelación.
En Softbol, los deportistas destacados serán Luciano Biondi y Nahuel Sáenz, y Clara Matías como revelación.
En Taekwondo, se reconocerá a Esteban Juricich y Juan Manuel Rodríguez, y a Santino Fernández Rezzet como revelación.
En Tenis, los destacados serán Gonzalo Delgado Chiarella y Emilia Dellavedova, y Ema León como revelación.
En Tenis de Mesa, se premiará a Agustín Asmu y Tiziano Alegrini, y Francisco Samaniego será revelación.
En Tiro Deportivo, se distinguirá a Morena De la Fuente y Tadeo Russo, y a Simón Esquivel como revelación.
En Tiro con Arco, los destacados serán Gabriel Tonina y Carlos Della Penna, y Sofía Torales Fochesatto como revelación.
En Tchoukball, se reconocerá a Tomás Ayala y Manuel Iglesias, y Lautaro Mohr Muller como revelación.
En Triatlón/Duatlón, se distinguirá a Juan Hipólito Stierch y Agustín Wendier, y Guadalupe Quintana como revelación.
En Vela, los deportistas destacados serán Felipe Pérez Calle y Máximo Álvarez, y Juan Ignacio Medali como revelación.
En Wakeboard, el reconocimiento será para Tobías Saidel Bucema como deportista destacado.
En Voleibol, se premiará a Henry Sinner y María Eugenia Martínez, y Catalina Borrero Muller como revelación.
En Beach Vóley, los destacados serán Lucas Asselborn y Sabrina Cabaña, y Juana Jacob como deportista revelación.