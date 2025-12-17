La ciudad de Concepción del Uruguay será anfitriona de la 4ª edición de la Fiesta Anual del Deporte Entrerriano, un evento que reconocerá a los máximos exponentes del deporte provincial durante el año 2025. La ceremonia distinguirá a 110 deportistas destacados, representantes de 34 federaciones y asociaciones deportivas de Entre Ríos.

La organización está a cargo de la Confederación Entrerriana de Deportes, en articulación con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, y contará con la presencia de deportistas, entrenadores, dirigentes y autoridades vinculadas al ámbito deportivo.

La actividad se desarrollará el sábado 20 de diciembre de 2025, en el horario de 10:00 a 14:00, en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, y se proyecta como una jornada de celebración y reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso sostenido con el desarrollo del deporte entrerriano.

Deportistas distinguidos por disciplina

En Ajedrez, serán reconocidos Gerónimo Re y Luciano Benedetti como deportistas destacados, mientras que Lihue Santilli recibirá la distinción como revelación.

En Atletismo, se destacará a Victoria Zanoli y Lucas Miño, y como revelación a Carmela Coco.

En Atletismo Maratón, los reconocimientos se integran dentro de la disciplina general.

En Bádminton, los deportistas destacados serán Maili Abril y Joaquín Espinosa Ale, y la revelación será Nadia Aguilar.

En Básquetbol, se premiará a Santina Cherot y Florencia Losada, y Emiliano Morande será distinguido como revelación.

En Bicicross, se reconocerá a Marcos Fuentes y Jonás Fuentes, mientras que Iván Fuentes recibirá la distinción revelación.

En Billar, los destacados serán Luciano Pepe y Josué Jaime, y Sandro Oris como revelación.

En Bochas, se distinguirá a Milagros Pereyra y Jeremías Perrón, y a Carmelo Retamar como revelación.

En Boxeo, los reconocimientos serán para Sofía Palacio y Tiziano Hermosilla, y Alan Godoy como deportista revelación.

En Canotaje, se destacará a Agustín Ratto y Baltazar Itria, y Priscila Vukonich será la revelación.

En Ciclismo de Pista, los premiados serán Milagros Sanabria y Gustavo Raffo, y Agostina Fagnani como revelación.

En Ciclismo de Ruta, se distinguirá a Nadia Leyes y José Antonio Machado, y a Santiago Martínez como revelación.

En Futsal, los reconocimientos se integran dentro de la disciplina correspondiente.

En Handball, se destacará a Joaquín González y Josefina Percaz Challiol, y Valentino Márquez será revelación.

En Hockey sobre Césped, los deportistas destacados serán Ema González Eterovich y Genaro Molteni, y Axel Cuatrín como revelación.

En Hockey sobre Patines, se reconocerá a Emilia Carrivale Demartini y Sofía Broggi, y a Angelina Corvetto como revelación.

En Judo, los distinguidos serán Alyssa Ocampo Godoy y Florencia Pietravallo, y Uriel Nicolás Godetti como revelación.

En Karate y Kobudo, se destacará a Dylan Balcaza y Muna Mustafá, y Esteban Bogado será reconocido como revelación.

En Mountain Bike, se premiará a Juan Ignacio Lui y Leandro Sebastián Sotter, y María Belén Labriola como revelación.

En Natación, los deportistas destacados serán Vicente Etcheverry y Segundo Alba, y Catalina Micheloud como revelación.

En Natación en Aguas Abiertas, se distinguirá a Bianca Capdevila Clementi y Lorenzo Rizzi Breuer, y a Luca Pauletti como revelación.

En Patín Artístico, se destacará a Emma Valentina Schmidt y Magalí Hartman, y Antonia Re como revelación.

En Patín Carrera, los reconocimientos serán para Valentino Gutiérrez y Guillermina Osorio, y Luz María Cáceres como revelación.

En Pelota, se distinguirá a Melina Sphan y Antonio Reggiardo, y Alma Lardit será la revelación.

En Remo, los destacados serán Carmen Zárate Bosco y Hipólito Brasesco, y Lisa Farías como revelación.

En Rugby, se premiará a Antonella Redin y Bautista Lescano, y Diego Correa será distinguido como revelación.

En Softbol, los deportistas destacados serán Luciano Biondi y Nahuel Sáenz, y Clara Matías como revelación.

En Taekwondo, se reconocerá a Esteban Juricich y Juan Manuel Rodríguez, y a Santino Fernández Rezzet como revelación.

En Tenis, los destacados serán Gonzalo Delgado Chiarella y Emilia Dellavedova, y Ema León como revelación.

En Tenis de Mesa, se premiará a Agustín Asmu y Tiziano Alegrini, y Francisco Samaniego será revelación.

En Tiro Deportivo, se distinguirá a Morena De la Fuente y Tadeo Russo, y a Simón Esquivel como revelación.

En Tiro con Arco, los destacados serán Gabriel Tonina y Carlos Della Penna, y Sofía Torales Fochesatto como revelación.

En Tchoukball, se reconocerá a Tomás Ayala y Manuel Iglesias, y Lautaro Mohr Muller como revelación.

En Triatlón/Duatlón, se distinguirá a Juan Hipólito Stierch y Agustín Wendier, y Guadalupe Quintana como revelación.

En Vela, los deportistas destacados serán Felipe Pérez Calle y Máximo Álvarez, y Juan Ignacio Medali como revelación.

En Wakeboard, el reconocimiento será para Tobías Saidel Bucema como deportista destacado.

En Voleibol, se premiará a Henry Sinner y María Eugenia Martínez, y Catalina Borrero Muller como revelación.

En Beach Vóley, los destacados serán Lucas Asselborn y Sabrina Cabaña, y Juana Jacob como deportista revelación.