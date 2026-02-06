El intendente José Lauritto, junto al secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Sergio Richard, y la directora de Turismo, María Laura Saad, recibió en su despacho a integrantes de la Cámara de Cerveceros de Concepción del Uruguay. Durante el encuentro dialogaron sobre los preparativos de la próxima Fiesta de la Cerveza Artesanal, que se desarrollará en Plaza General Francisco Ramírez.

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, Concepción del Uruguay volverá a ser sede de uno de los eventos más convocantes del verano: Concepción Beer, la gran celebración de la cerveza artesanal local. Con entrada libre y gratuita, la propuesta tendrá lugar el domingo 15 de febrero, desde las 19:00 hasta las 03:30, en pleno centro de la ciudad.

Representantes del sector cervecero, Guillermo Mayoraz, Leandro Paredes y Gerardo Acevedo, destacaron que “la Fiesta de la Cerveza Artesanal es un evento que ya se encuentra fuertemente instalado a nivel provincial y nacional”. En esta edición participarán 9 cerveceros, 8 propuestas gastronómicas y se ofrecerán más de 100 estilos de cerveza.

Asimismo, los organizadores agradecieron el acompañamiento del Municipio y del sector privado. “Estamos muy contentos por el apoyo del Municipio, de los hoteleros y gastronómicos, y felices de poder seguir sosteniendo esta fiesta que posiciona a Concepción del Uruguay como un polo cervecero a nivel nacional”, expresaron.

Cerveza y gastronomía local

Las cervecerías que formarán parte del evento son las integrantes de la Cámara local: Ámbar, Drakkar, Klug, La Histórica, Lagash, Luz Mala, 7 Colinas, Träctor y Tres Perros.

En cuanto a la gastronomía, habrá una amplia variedad de puestos locales, entre ellos Lado B, Gourmeet, Cara de Papa, La Costillita Grill, Don Jeremías, El Fogón de Gabriel, La Providencia y Dos Bocados, con opciones para todos los gustos.

Desde la organización también se informó que se mantendrán los valores de ediciones anteriores: la pinta tendrá un costo de 5.000 pesos, mientras que el eco vaso se venderá a 1.000 pesos, precios acordes a la situación económica actual.

Música para todos los estilos

La jornada contará con una variada grilla musical. Abrirá la noche DJ Grieve, continuará DJ Rayder con vinilos de rock y soul, luego se presentará La Vieja Escuela con un tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, seguirá Natalia Natalia con su propuesta festiva y el cierre estará a cargo de La Bristol.

De esta manera, Concepción del Uruguay se alista para vivir una nueva edición de Concepción Beer, un evento que combina producción local, música en vivo y gastronomía, y que año tras año convoca a vecinos y turistas, fortaleciendo el perfil cultural y turístico de la ciudad durante la temporada de verano.