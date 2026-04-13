La ceremonia reunió a autoridades, referentes académicos, historiadores y vecinos en un espacio cargado de simbolismo y memoria, con el objetivo de rendir homenaje a una de las figuras fundamentales en la organización nacional argentina.

Amplia participación institucional

El acto fue encabezado por el intendente, José Lauritto, junto a la vicepresidenta municipal, Rossana Sosa Zitto. También participaron destacadas autoridades provinciales y educativas, entre ellas el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Reinaldo Francisco Carlomagno, y su vicepresidente, Federico Tepsich.

Se sumaron además el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción del Uruguay, Martín Herlax; y el presidente del Centro Cultural Urquiza, Hugo Barreto, entre otros representantes de instituciones locales.

Ofrendas y recogimiento

Durante el acto, el Dr. Carlomagno acompañó al intendente Lauritto en la colocación de una ofrenda floral en nombre del pueblo y el Gobierno local, en homenaje al líder entrerriano. También se depositaron ofrendas por parte de la Universidad de Concepción del Uruguay, el Centro Cultural Urquiza y el Colegio Justo José de Urquiza.

El momento espiritual estuvo a cargo del padre Gregorio Nadal, quien realizó una invocación religiosa en memoria del prócer.

Una mirada profunda sobre la historia

El discurso central fue pronunciado por Pedro Fruniz, director del Museo de la Ciudad, quien ofreció una reflexión intensa sobre el significado histórico y humano del asesinato de Urquiza.

En sus palabras, Fruniz propuso una reconstrucción íntima del hecho:

“Este no es un mero relato. Es la historia en su forma más cruda, más íntima, más verdadera. Es la historia sin bronce”, expresó, aludiendo al dramatismo del momento.

El historiador remarcó que la muerte del caudillo fue “un asesinato” y la definió como “un punto de inflexión” que marcó profundamente el devenir de Entre Ríos. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias posteriores, como la división interna y los enfrentamientos entre entrerrianos, además del impacto en el protagonismo político de la región a nivel nacional.

Legado vigente

En el tramo final de su intervención, Fruniz destacó la vigencia del legado de Urquiza, diferenciando “entre quienes construyen y quienes destruyen”, y resaltando que las obras del líder entrerriano continúan presentes.

Entre ellas, mencionó el Pronunciamiento, la Constitución Argentina de 1853, la organización nacional, la defensa del federalismo, el impulso a la educación pública y el desarrollo de la provincia.

En esa línea, subrayó la importancia de iniciativas como el Museo Itinerante “Justo José de Urquiza”, como herramientas para mantener viva la memoria histórica.

“A 156 años de su muerte, el intento de silenciar a Urquiza no ha logrado su objetivo”, concluyó, reafirmando la trascendencia de una figura clave en la historia argentina.