Con la llegada de las primeras delegaciones, comenzó a vivirse en Concepción del Uruguay la 55° edición del Campeonato Argentino Juvenil de Atletismo, uno de los eventos más importantes del calendario nacional de la disciplina, cuya etapa competitiva se desarrollará este sábado y domingo en el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa”.

El certamen reunirá a equipos de veinte provincias y a más de 400 atletas juveniles que buscarán consolidar su proyección internacional en una categoría donde históricamente se destacaron Entre Ríos y especialmente Concepción del Uruguay, considerada una de las principales cunas del atletismo argentino.

Durante las dos jornadas, el público podrá apreciar el potencial deportivo de jóvenes atletas que competirán pensando en importantes compromisos internacionales previstos para este año. Entre los participantes habrá 35 representantes entrerrianos, de los cuales diez pertenecen a Concepción del Uruguay. También llegarán deportistas de distintas provincias con antecedentes destacados como medallistas sudamericanos y competidores internacionales.

La competencia adquiere especial relevancia debido a que el calendario atlético de 2026 contempla, por primera vez en la historia, la realización del Campeonato Iberoamericano U20 en Lima, Perú. La clasificación de los representantes argentinos dependerá en gran medida de las actuaciones que logren durante este fin de semana.

Además, los atletas tendrán como objetivo alcanzar las marcas mínimas para el Campeonato Mundial U20 que se desarrollará este año en Eugene, Oregon, Estados Unidos, una de las citas más importantes del atletismo juvenil internacional.

Desde la organización recordaron que las pruebas se desarrollarán entre las 9 y las 18 tanto el sábado como el domingo, con entrada libre y gratuita para el público.

La programación incluirá además un acto especial con el descubrimiento de una placa recordatoria por el 80° aniversario de la Federación Atlética de Entre Ríos.

El 55° Campeonato Argentino Juvenil de Atletismo es organizado por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER), el Centro Provincial de Educación Física N° 3 “Hugo La Nasa” y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.