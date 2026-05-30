Concepción del Uruguay incorporó una nueva herramienta tecnológica orientada a promover la inclusión y mejorar el acceso a la información sobre espacios adaptados para personas con discapacidad. Se trata de “Cdelu Accesible”, una aplicación desarrollada por el programador local Cristian Bulay que permite relevar, consultar y compartir datos sobre la accesibilidad de distintos lugares de la ciudad.

La presentación oficial se realizó en el salón del Concejo Deliberante y contó con la participación del intendente José Lauritto, funcionarios municipales, representantes de instituciones vinculadas a la discapacidad, personas con discapacidad y vecinos interesados en la propuesta.

La iniciativa apunta a construir un mapa colaborativo de accesibilidad mediante la participación de la comunidad, permitiendo que los usuarios incorporen información sobre espacios públicos, establecimientos educativos, centros de salud, comercios y otros ámbitos de uso cotidiano.

Una idea nacida de una experiencia personal

El desarrollador Cristian Bulay explicó que el proyecto surgió a partir de situaciones vividas junto a su padre, quien tiene una discapacidad motriz.

Según relató, las dificultades encontradas para acceder a determinados espacios y la falta de información disponible fueron el punto de partida para pensar una herramienta que permitiera conocer previamente las condiciones de accesibilidad de cada lugar.

De acuerdo con lo informado durante la presentación, se trata de una aplicación con características innovadoras a nivel nacional, ya que combina información georreferenciada, participación ciudadana y herramientas específicas de accesibilidad.

Información útil para la vida cotidiana

La plataforma permite identificar y clasificar espacios según diferentes criterios de accesibilidad. Entre otros aspectos, los usuarios pueden consultar si un establecimiento cuenta con rampas, accesos para sillas de ruedas, sanitarios adaptados, señalización en braille o recursos de audiodescripción.

Además, incorpora categorías vinculadas a educación, salud, espacios públicos y servicios, facilitando la búsqueda según las necesidades de cada persona.

Otra de las funciones destacadas es la incorporación de accesos rápidos a números de emergencia y herramientas de lectura en voz alta, pensadas para mejorar la experiencia de usuarios con dificultades visuales o de comunicación.

Una construcción colectiva

Uno de los principales objetivos de “Cdelu Accesible” es que el relevamiento se mantenga actualizado a partir de la colaboración de vecinos, instituciones y prestadores de servicios.

Para ello, la aplicación permite que los usuarios carguen información sobre nuevos lugares o informen modificaciones en los espacios ya registrados. Cada dato es posteriormente validado antes de su publicación para garantizar la confiabilidad del sistema.

Asimismo, la iniciativa contempla el trabajo conjunto con comercios, emprendimientos turísticos y prestadores de servicios locales, promoviendo mejoras que favorezcan una mayor accesibilidad en distintos ámbitos de la ciudad.

Tecnología al servicio de la inclusión

Desde la Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de la Municipalidad destacaron que la herramienta representa un avance importante en materia de accesibilidad y participación ciudadana.

Disponible de manera gratuita tanto en versión web como para dispositivos móviles, la aplicación busca transformarse en una referencia para quienes necesitan información clara y actualizada sobre las condiciones de acceso a los distintos espacios urbanos.

Con este proyecto, Concepción del Uruguay suma una nueva herramienta tecnológica orientada a construir una ciudad más inclusiva, donde la información y la participación comunitaria se conviertan en aliados para garantizar una mayor autonomía y calidad de vida para las personas con discapacidad.