Concepción del Uruguay desarrollará una semana de actividades para homenajear a Justo José de Urquiza y recordar tres fechas vinculadas con la historia de la ciudad y de Entre Ríos: el 225° aniversario del nacimiento del general, los 175 años del Pronunciamiento y los 200 años de la elevación al rango de ciudad de la entonces Villa de Nuestra Señora de la Concepción del Uruguay.

La programación, organizada por la Municipalidad, tuvo como uno de sus momentos centrales el acto previsto para este domingo 18 de octubre, a las 9:30, en el monolito que recuerda el lugar de nacimiento de Urquiza, conocido como Talar de Urquiza, ubicado a la altura del kilómetro 141 de la Autovía Artigas.

La ceremonia fue encabezada por el intendente José Lauritto y contó con la participación de representantes de instituciones dedicadas a los estudios históricos, historiadores, integrantes de distintos sectores de la comunidad y público interesado en rendir homenaje al Organizador de la Nación.

Un homenaje en el lugar de nacimiento de Urquiza

El monolito está ubicado junto a la Autovía Artigas, en inmediaciones del arroyo Urquiza. Fue construido con piedras de la zona y lleva una inscripción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay dedicada al capitán general Justo José de Urquiza, con la referencia a su nacimiento en ese lugar el 18 de octubre de 1801.

En el sector conocido como Talar de Urquiza existían antiguamente restos de una casona donde nació el general.

El monumento fue reinaugurado el 18 de octubre de 2019, luego de una puesta en valor acordada entre la Municipalidad y el Batallón de Ingenieros Blindados 2. Los trabajos incluyeron una vereda, dos mástiles, cartelería, iluminación, bancos y un cartel con información sobre la vida y obra de Urquiza.

Para el acto de este domingo se incorporaron otros dos mástiles. Uno de ellos llevará la histórica bandera del Ejército Grande de Urquiza.

La agenda de actividades

Las propuestas comenzarán este sábado 17 de octubre con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil “Río de los Pájaros”, organizada por el Centro Cultural Urquiza y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay. El espectáculo será a las 20:30, en el salón de la institución.

El cronograma continuará con actividades históricas, culturales y artísticas en distintos espacios de la ciudad.

Lunes 19, miércoles 21 y jueves 22: recorridas guiadas para estudiantes y vecinos por el casco histórico, con visitas a museos y espacios vinculados con la vida y el legado de Urquiza. Los horarios serán a las 8:30, 10:30, 14:30 y 16:30.

recorridas guiadas para estudiantes y vecinos por el casco histórico, con visitas a museos y espacios vinculados con la vida y el legado de Urquiza. Los horarios serán a las 8:30, 10:30, 14:30 y 16:30. Miércoles 21, a las 19:30: conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, a cargo de los profesores Eduardo Lázzari y Orlando Busiello, junto al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret. Se realizará en el salón de actos del Colegio del Uruguay.

conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, a cargo de los profesores Eduardo Lázzari y Orlando Busiello, junto al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, Héctor Sauret. Se realizará en el salón de actos del Colegio del Uruguay. Viernes 23, a las 19:30: presentación de la Escuela de Música “Celia Torrá” en el centro de plaza Ramírez.

presentación de la Escuela de Música “Celia Torrá” en el centro de plaza Ramírez. Sábado 24, a las 19:00: encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas “El Cimarrón”, sobre calle Urquiza, frente al Colegio del Uruguay.

encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas “El Cimarrón”, sobre calle Urquiza, frente al Colegio del Uruguay. Domingo 25, a las 10:00: desfile en plaza Ramírez, con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”, el Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles.

La programación busca reunir a la comunidad en torno a la historia y el patrimonio de Concepción del Uruguay, con propuestas que combinan el homenaje institucional, la divulgación histórica y las expresiones culturales.