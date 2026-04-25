La primera jornada tuvo lugar en la Escuela Secundaria N°20 “Juan Bautista Rolando”, donde participaron más de 200 estudiantes del turno mañana, junto a docentes y directivos. El encuentro fue coordinado por la Dirección de Salud Mental de la Secretaría de Salud municipal, en articulación con el Consejo de la Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

El director de Salud Mental, Germán Bercovich, explicó que esta actividad marca el inicio de una serie de seis talleres previstos en la institución. “Se trabajó con todos los alumnos del turno mañana en un espacio donde pudieron reconocer emociones positivas y negativas, además de reflexionar a partir de un material audiovisual vinculado a la prevención del suicidio. Destacamos el entusiasmo y la participación de los chicos, lo que permitió un abordaje muy enriquecedor”, señaló.

El cronograma continuará con encuentros destinados a estudiantes del turno tarde, jóvenes y adultos de distintos turnos, una instancia específica para familias y una última jornada dirigida exclusivamente a docentes y directivos. “La idea es sostener esta dinámica para abordar la temática de manera diferenciada según cada grupo que integra la comunidad educativa”, agregó Bercovich.

Por su parte, la rectora de la institución, profesora Silvina Monteverde, valoró la implementación del ciclo y subrayó la importancia de tratar esta problemática en la adolescencia. “Es un tema necesario. Los estudiantes se mostraron muy atentos y comprometidos, algo que no siempre es fácil de lograr. Eso demuestra que es una temática que los atraviesa y que requiere ser trabajada con responsabilidad y profesionalismo”, expresó.

Desde el municipio destacaron que otras tres escuelas secundarias ya manifestaron interés en replicar la experiencia, mientras que se proyectan nuevas charlas abiertas a distintos públicos durante el año.

La iniciativa surge en un contexto donde el suicidio representa una preocupación creciente a nivel social. En ese sentido, desde la Municipalidad remarcaron la necesidad de promover un enfoque integral y colectivo, generando espacios de escucha, aprendizaje y contención para la prevención de una problemática compleja y multicausal.