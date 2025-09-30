La Municipalidad de Concepción del Uruguay inauguró el pasado jueves 25 de septiembre el Polo Tecnológico “La Nube”, ubicado en Posadas 1150. El nuevo espacio, concebido como un punto de encuentro para el ecosistema de innovación local, fue presentado con una jornada que combinó charlas, capacitaciones y actividades orientadas al desarrollo tecnológico, la transformación digital y la generación de ideas con impacto territorial.

El acto oficial incluyó el tradicional corte de cinta, la firma del acta fundacional y la presentación a cargo de la viceintendenta Rossana Sosa Zitto, junto al intendente José Eduardo Lauritto, el presidente de la Cámara de la Industria del Software de Concepción del Uruguay (CISCU), José Luis Betancourt, y el senador provincial Martín Oliva.

También participaron los intendentes Fernando Viganoni (San Justo), Ricardo Sandoval (Pronunciamiento), Ramón Barrera (Colonia Elía), Hernán Niz (Villa Mantero), Susana Lambert (Villa Elisa) y Sergio Martínez (Urdinarrain), además de la viceintendenta de San José, Mirta Pérez. Las universidades locales —UCU, UTN, UADER y UNER— se sumaron al acto junto a empresarios, emprendedores y funcionarios provinciales y municipales.

Un espacio colectivo

Durante la ceremonia, Sosa Zitto remarcó que “Concepción del Uruguay se debía este espacio. El Polo Tecnológico no es más ni menos que un espacio de encuentro donde estarán la Cámara del Software, las universidades, las escuelas técnicas, las secundarias, el ciudadano común y el municipio como gran articulador”. Además, explicó que el logo simboliza la articulación de tres actores clave: el Estado, las universidades y el sector empresarial.

Por su parte, Betancourt destacó los años de trabajo que hicieron posible el proyecto: “El Polo atravesó diferentes gestiones y desafíos, tanto públicos como privados. Lo mejor que podemos hacer como comunidad es potenciar nuestras características humanas: que este sea un espacio abierto donde las ideas circulen y se transformen en proyectos”.

El senador Martín Oliva, uno de los impulsores de “La Nube”, subrayó la importancia de la sinergia entre universidades, empresas y gobierno: “Ese vínculo potencia el desarrollo de cualquier ciudad. No solo somos historia: también somos presente y futuro”.

Finalmente, el intendente Lauritto puso el acento en el valor estratégico de la economía del conocimiento: “Estamos frente a una industria de demanda infinita, que crece a un ritmo mayor que el promedio mundial. Este Polo fue soñado con la decisión firme de que Concepción del Uruguay se convierta en un referente de la innovación tecnológica y educativa en Argentina”.

Una jornada de innovación

Las actividades comenzaron a las 9:15 con las charlas “Impacto territorial de la Economía del Conocimiento”, que reunieron a especialistas como Victoria Penacca (Club ArgenTec, Angercon), Andrés Mucilli, Gabriel Ortiz Escobar y Gabriela Sparza (Red de Innovación Local).

El cierre estuvo previsto para las 19 con la presentación del libro “Cómo hackear el sistema”, del autor Santiago Aranguren, en un evento abierto a la comunidad con música en vivo y un brindis.

El viernes 26, en tanto, la agenda continuará con la propuesta “Concepción del Uruguay, Mi Ciudad Ideal. Impulsando la Innovación Estudiantil”, destinada a jóvenes de escuelas y universidades.

Hacia una ciudad del conocimiento

Con la apertura del Polo Tecnológico “La Nube”, Concepción del Uruguay se proyecta como un nodo regional de innovación y conocimiento, consolidando la articulación entre Estado, universidades, empresas y ciudadanía en pos de un futuro más competitivo, inclusivo y creativo.