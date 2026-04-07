En el marco del 156° aniversario del fallecimiento del primer presidente constitucional argentino, Concepción del Uruguay será escenario de una propuesta innovadora que combina historia y tecnología. Este sábado a las 10.30, la Municipalidad local, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el Centro Cultural Urquiza inaugurarán el Museo Audiovisual Itinerante “Justo José de Urquiza”.

El nuevo espacio funcionará en una de las salas de la Casa de Urquiza, específicamente en el ala oeste del histórico edificio donde residió el General, sector que actualmente ocupa el Correo Argentino. La apertura se realizará luego del acto protocolar previsto en la Basílica Inmaculada Concepción.

El museo ofrecerá una experiencia inmersiva a través de relatos audiovisuales centrados en momentos clave de la historia nacional, como el Pronunciamiento, la Batalla de Caseros, la sanción de la primera Constitución y el proyecto educativo impulsado por Justo José de Urquiza.

La propuesta incluirá una sala equipada con tótems de proyección sincronizada, donde los personajes de los cuadros históricos cobrarán vida mediante recursos tecnológicos innovadores, marcando un avance significativo en la museografía entrerriana. El espacio estará abierto al público en general y también podrá ser visitado por escuelas y contingentes turísticos.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre la UNER y el Centro Cultural Urquiza, con la activa participación de la Municipalidad. Durante la firma del convenio, el intendente José Lauritto destacó la importancia del proyecto: “Es una muy buena idea que requiere de apoyos. Estamos firmemente convencidos del éxito de la divulgación educativa e histórica, fundamental para los estudiantes y quienes nos visitan, para que comprendan dónde están”.

Acto conmemorativo

La jornada conmemorativa comenzará a las 10 con un acto en el mausoleo que guarda los restos del General Urquiza. La ceremonia será encabezada por el Presidente Municipal y contará con palabras alusivas a cargo de Pedro Frúniz, en homenaje a los 156 años del fallecimiento de una de las figuras centrales en la organización nacional.