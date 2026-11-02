Concepción del Uruguay vivió una jornada de fuerte contenido histórico y convocatoria popular con un acto y un desfile cívico-militar en homenaje al general Justo José de Urquiza. La celebración se realizó en plaza Ramírez y reunió a miles de vecinos y visitantes que acompañaron el paso de las distintas delegaciones.

Según los datos difundidos por la organización, participaron más de 1.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad, junto con cerca de 2.000 representantes de instituciones, establecimientos educativos, clubes y entidades deportivas de la ciudad y el departamento Uruguay.

La convocatoria se enmarcó en tres conmemoraciones: los 225 años del nacimiento de Urquiza, ocurrido el 18 de octubre de 1801; los 200 años de la elevación de Concepción del Uruguay de villa a ciudad y los 175 años del Pronunciamiento de Urquiza.

La ceremonia fue encabezada por la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y el intendente José Lauritto. También estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno, autoridades nacionales y provinciales y más de 20 intendentes entrerrianos.

Un homenaje musical con la voz de Emanuel Noir

Uno de los momentos destacados fue la interpretación del Himno a Concepción del Uruguay, obra de los Hermanos Cuestas creada en 1983. La presentación estuvo a cargo de la Banda Militar del Batallón de Ingenieros Blindados 2 y el Coro Estable Municipal, dirigido por Juan Miguel Lacava, con la participación de Emanuel Noir, líder de Ke Personajes y oriundo de la ciudad.

Otro tramo significativo fue la Invocación al Sargento Cabral, realizada por el Regimiento de Granaderos a Caballo. Luego, cuatro bandas interpretaron simultáneamente la Marcha de San Lorenzo: la Banda Militar “Tambor de Tacuarí” del Regimiento de Patricios, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, la del Batallón de Ingenieros y la del Regimiento de Concordia.

Educación y Constitución: el legado de Urquiza

Durante el acto también hubo intervenciones vinculadas con la importancia histórica de Concepción del Uruguay en el proceso de organización nacional.

En representación de los estudiantes, Grecia Pereyra, alumna de 5° grado C de la escuela secundaria N° 15 “Claudio Lepratti”, destacó el protagonismo de la ciudad en los acontecimientos políticos del siglo XIX y mencionó a figuras como Francisco Ramírez, Ricardo López Jordán y Justo José de Urquiza.

La estudiante puso el acento en dos pilares de la visión de Urquiza: la educación y la organización constitucional. En ese sentido, recordó la creación del Colegio Histórico del Uruguay, el 28 de julio de 1849, y el papel del caudillo entrerriano en el proceso que permitió sancionar la Constitución de la Confederación Argentina.

“Tenemos el compromiso de mantener vivo el legado de Urquiza, estudiando, cuestionando, participando y valorando la educación pública que tanto nos costó conseguir”, expresó.

Sauret: “La historia es una herramienta de construcción del presente”

El rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad y vicepresidente primero del Instituto Nacional Sanmartiniano, Héctor Sauret, brindó el mensaje en representación del pueblo y el gobierno local.

“Para nosotros, la historia no queda en el pasado. Para el alma de Concepción del Uruguay, la historia es una herramienta de construcción del presente y no renuncia a sus ideales del futuro”, sostuvo.

En su discurso también recuperó una de las ideas atribuidas a Urquiza: “Ni vencedores ni vencidos, unidad de la Nación”. En esa línea, planteó la necesidad de construir acuerdos y garantizar la paz entre los argentinos.

Sauret señaló que el homenaje no debía limitarse a recordar acontecimientos históricos, sino que también debía servir para reflexionar sobre los desafíos actuales de la Nación, la autonomía de Entre Ríos y el desarrollo de Concepción del Uruguay.

Aluani destacó el papel de Urquiza en la organización nacional

La vicegobernadora Alicia Aluani sostuvo que las decisiones impulsadas por Urquiza marcaron un punto de inflexión en la historia argentina y tuvieron a Entre Ríos como protagonista.

“La memoria de Urquiza nos recuerda las decisiones en las que Entre Ríos fue protagonista y transformaron la historia del país. Y esta ciudad fue escenario de acontecimientos decisivos para la Organización Nacional”, expresó.

También destacó la defensa de la libre navegación de los ríos como parte de una visión federal que buscaba garantizar que las provincias pudieran producir, comerciar y crecer.

Aluani mencionó además la creación del Colegio del Uruguay, el Acuerdo de San Nicolás y la convocatoria al Congreso Constituyente como hitos de ese proceso. Según señaló, las transformaciones duraderas requieren instituciones sólidas, acuerdos y objetivos que trasciendan a las personas y las circunstancias políticas.

Una jornada de historia e identidad entrerriana

La celebración contó también con la presencia de Susana Teresa Rosas y Belgrano, descendiente directa del general Manuel Belgrano, quien llegó desde Buenos Aires y compartió el palco con las autoridades.

El desfile cívico-militar fue el momento central de la jornada. Frente a plaza Ramírez y a lo largo de la avenida, miles de personas acompañaron el paso de las fuerzas armadas y de seguridad, las instituciones educativas, deportivas y sociales.

La convocatoria reunió a distintas generaciones en una celebración que puso en primer plano la historia de Concepción del Uruguay y su vínculo con la organización nacional, a través de la figura de Justo José de Urquiza.