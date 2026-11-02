Concepción del Uruguay recibió durante el último fin de semana una nueva edición del Tejo World Tour: Abierto de Concepción del Uruguay, una competencia internacional que reunió a jugadores y jugadoras durante dos jornadas en la playa central de la Isla del Puerto.

El encuentro fue organizado por la Asociación Internacional de Tejo (AIT), con el acompañamiento de la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes, y de la administración de la Isla del Puerto.

Los resultados del torneo

En la categoría masculina, el primer puesto quedó en manos de Rubén Masramón, representante de Concepción del Uruguay, quien se consagró campeón. Su coterráneo Sebastián Aguilar obtuvo el subcampeonato.

En la competencia femenina, Graciela Quiroga, de Buenos Aires, se quedó con el título, mientras que Graciela Castro, de Mendoza, finalizó en el segundo lugar.

Un antecedente con más de 200 participantes

La ciudad ya había recibido el Tejo World Tour en 2025, cuando la convocatoria superó los 200 participantes.

Según la organización, el circuito busca dar proyección internacional a un deporte nacido en las playas argentinas, identificar a sus principales exponentes, establecer un ranking de jugadores y otorgar reconocimiento a quienes se destacan en las competencias.

Un deporte que se practica durante todo el año

La Asociación Internacional de Tejo define esta disciplina como un deporte de puntería abierto a hombres y mujeres de todas las edades.

Se juega entre dos equipos, que pueden estar integrados por uno, dos o tres participantes. Cada conjunto utiliza tejos diferenciados por colores y busca sumar puntos dentro de una cancha de arena hasta alcanzar la cantidad establecida para ganar el partido.

En las últimas décadas, la actividad amplió su alcance y dejó de estar asociada exclusivamente a las playas y a la temporada de verano. Actualmente, se practica durante todo el año en distintas regiones.

Entre los objetivos de la AIT se encuentran ampliar la cantidad de personas que juegan regularmente, generar recursos para reinvertir en el desarrollo de la disciplina, mejorar los beneficios para quienes participan de ella y promover su expansión internacional.