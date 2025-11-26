En un acto cargado de simbolismo institucional, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este lunes en el Colegio Superior Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, de la sesión especial de la Cámara de Diputados realizada en conmemoración de los 165 años de la primera sesión de la Legislatura entrerriana, llevada a cabo el 17 de junio de 1860 en ese mismo espacio histórico.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, municipales, legislativas y académicas, y tuvo como eje principal la reivindicación del rol fundacional del histórico Colegio —creado por Urquiza en 1849— en el desarrollo educativo del país y en los orígenes de la institucionalidad provincial. Estuvieron presentes la vicegobernadora Alicia Aluani, el intendente de Concepción del Uruguay José Lauritto, y el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, entre otras autoridades.

“Entre Ríos vuelve al origen de su vida institucional”

Durante su discurso, Frigerio subrayó la trascendencia histórica del acontecimiento:

“Este no es un día más ni es una sesión más. Hoy Entre Ríos vuelve al origen de su vida institucional, al lugar donde nuestra democracia provincial abrió los ojos por primera vez hace exactamente 165 años”, afirmó.

El gobernador destacó la figura de Justo José de Urquiza como un pilar del federalismo argentino y un impulsor decisivo de la educación pública:

“Pocas provincias tienen la suerte de contar con una figura tan significativa. Fue la expresión más alta de una Argentina que confía en el trabajo y la educación como las únicas fuentes de desarrollo y futuro”, señaló.

En esa línea, remarcó la responsabilidad de continuar el legado urquicista:

“Volver a su ciudad y a este colegio que lleva su nombre es un honor, pero también una responsabilidad: la de hacer realidad la Entre Ríos que Urquiza soñó. Y eso empieza siempre por la educación”, dijo, recordando que el prócer fundó en la provincia el primer colegio laico y gratuito del país.

Consenso, diálogo y estabilidad

Frigerio también destacó el espíritu conciliador de Urquiza:

“La educación no es el único legado que nos dejó. También tuvo el desafío de poner fin a la división entre los argentinos y encaminar al país hacia un periodo de estabilidad y progreso. El consenso no es renuncia, es compromiso”, afirmó, asegurando que el gobierno provincial busca avanzar por la misma senda de diálogo y respeto institucional.

“La vara está muy alta, pero no es razón para sentirnos menos capaces. Podemos y debemos estar a la altura, y vamos a estarlo”, concluyó.

Voces de la jornada

La vicegobernadora Alicia Aluani destacó el valor histórico de la sesión en el colegio fundado por Urquiza y remarcó la importancia del diálogo político para la construcción de una provincia mejor:

“Entre Ríos eligió el camino del consenso, y nosotros seguimos ese legado”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, afirmó que se trató de una jornada de trabajo y de reivindicación histórica:

“Es un día histórico. Tenemos un legado y una responsabilidad que nos encuentra 165 años después siendo parte de la historia”, expresó.

El intendente José Lauritto recordó que en ese mismo edificio se desarrolló la primera sesión legislativa provincial y que Concepción del Uruguay volvió entonces a ser capital entrerriana gracias a la Constitución impulsada por Urquiza.

Tratamiento legislativo

Durante la sesión se abordaron diversos temas, entre ellos:

La modificación del artículo 19 de la Ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) .

de la Ley de creación de la . La aceptación de donaciones de inmuebles destinados a distintos fines públicos.

destinados a distintos fines públicos. La distinción de Ciudadano Ilustre al docente e investigador Celomar José Argachá.

El acto contó con la participación del senador Martín Oliva; los diputados Silvio Gallay y Yari Seyler; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de UADER, Juan Pablo Filipuzzi; y el director del Colegio del Uruguay, Alberto Lescano, además de otras autoridades provinciales, municipales y educativas.