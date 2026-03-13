La Municipalidad de Concepción del Uruguay realizará este viernes un acto conmemorativo por el 240º aniversario del nacimiento del caudillo entrerriano Francisco “Pancho” Ramírez, figura histórica conocida como el “Supremo Entrerriano”. La ceremonia será abierta a toda la comunidad y tendrá lugar este viernes 13 de marzo a las 19 horas, en la Plaza Francisco Ramírez, al pie de la pirámide que recuerda al líder federal.

El homenaje es organizado por el municipio con el objetivo de recordar la figura de Ramírez, protagonista central de la historia entrerriana y de la propia ciudad, destacando su legado político, social y educativo.

Según el programa previsto, el acto comenzará con la interpretación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos. Luego se realizará la colocación de ofrendas florales y se compartirán palabras alusivas a la fecha.

Uno de los momentos destacados de la jornada será el pasaje de estudiantes de los establecimientos educativos municipales, quienes participarán de la ceremonia mediante un pequeño desfile en homenaje al legado educativo impulsado por Ramírez.

El valor de la educación en el legado de Ramírez

Desde el municipio destacaron que la actividad busca poner en valor el papel de Francisco Ramírez como impulsor de la educación gratuita y obligatoria en 1820, durante la breve existencia de la República de Entre Ríos, proyecto político que lideró y que dejó una marca profunda en la organización institucional de la región.

En ese sentido, señalaron que Concepción del Uruguay mantiene hasta hoy una fuerte tradición vinculada al desarrollo de políticas educativas desde el ámbito municipal.

Para el ciclo lectivo 2026, la Municipalidad cuenta con 244 niños y niñas inscriptos en los seis Centros Municipales de Desarrollo de la Niñez. Entre ellos, el centro “Mi Casita”, ubicado en el barrio Zapata, reúne 75 inscripciones; “Tortuguitas”, en barrio Cantera 25, 44; “Pelusín”, en barrio La Concepción, 30; “Sirirí”, en barrio Rocamora, 39; “Tuiti”, en barrio La Quilmes, 34; y “Pastorcito”, en barrio 30 de Octubre, 22.

A su vez, la Escuela Taller Municipal “Tadea Florentina Jordán” contará este año con 45 estudiantes, mientras que la Escuela Municipal “Lorenzo Sartorio” tendrá 35 alumnos cursando sus propuestas formativas.

Por su parte, la Escuela Municipal de Artes y Oficios “Héroes de Malvinas”, que funciona en la intersección de Teniente 1° Ibáñez y Fray Mocho, registra 347 personas inscriptas en los distintos cursos de capacitación laboral que ofrece.

En total, sumando los estudiantes de los centros de desarrollo de la niñez, las escuelas municipales y la escuela de artes y oficios, la educación pública municipal alcanzará en 2026 a 671 estudiantes.

De esta manera, desde la Municipalidad remarcaron que estas políticas educativas continúan proyectando en el presente el legado impulsado por Ramírez hace más de dos siglos, reafirmando el valor de la educación como herramienta de desarrollo social y comunitario.