El Municipio de Concepción del Uruguay impulsa la creación de un protocolo de actuación ante el maltrato infantil en la primera infancia, una herramienta que busca unificar criterios y fortalecer las intervenciones de todas las instituciones que trabajan con niños y niñas en sus primeros años. El jueves 27 de noviembre, en el Auditorio Illia, se desarrolló un nuevo encuentro interinstitucional con amplia participación de áreas educativas, sanitarias, judiciales y de protección de derechos.

A la reunión asistieron autoridades judiciales, organismos de protección, el área municipal de Niñez, representantes del Hospital Justo José de Urquiza, centros de salud, las áreas de Salud y Educación del Municipio, Educación Inicial y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). El objetivo fue avanzar en la redacción de un documento consensuado que establezca procedimientos claros y coordinados ante situaciones de vulneración de derechos.

Una guía común para todas las instituciones

Durante la jornada se presentó material gráfico y cartelería de la campaña “Concepción te Cuida”, que acompañará la implementación del protocolo. La iniciativa apunta a que escuelas, centros de salud, CDI y organismos de atención cuenten con una hoja de ruta precisa para actuar frente a casos de maltrato infantil, reforzando las políticas municipales de cuidado de las infancias que se desarrollan desde hace seis años.

Marianela Marclay destacó la necesidad de contar con un instrumento consensuado: “Queremos clarificar qué hace la maestra jardinera, la promotora de derechos o el pediatra ante una situación de maltrato probable, y cómo debe actuar cada uno”, señaló. Explicó además que el protocolo busca garantizar intervenciones rápidas, evitar revictimizaciones y promover una crianza responsable. “Muchas veces los niños no pueden pedir ayuda. Somos la comunidad y las escuelas quienes podemos detectar y garantizar sus derechos”, agregó.

Trabajo conjunto y mirada social amplia

El intendente José Lauritto acompañó el encuentro y subrayó la importancia de sostener espacios de articulación: “Quiero agradecer enormemente que hayan sentido que este podía ser un espacio valioso. Aquí hay una representación y un compromiso que va más allá del cargo que ocupamos”, expresó.

Lauritto también remarcó el valor histórico de las redes sociales y comunitarias para afrontar situaciones críticas —como la crisis de 2001— y llamó a fortalecer ese modelo de cooperación para los desafíos actuales. En su intervención, abordó problemáticas vinculadas a la deserción escolar, la discapacidad, la violencia de género y las adicciones, y planteó la necesidad de encarar políticas públicas integrales.

Entre las iniciativas en marcha, el intendente mencionó el interés municipal en realizar un censo de discapacidad, al que podrían incorporarse datos sobre deserción escolar y consumos problemáticos, y adelantó que se trabaja en la reestructuración de los SUM (Salones de Usos Múltiples) para mejorar la presencia territorial del Estado.

Un paso clave para la protección de la infancia

La construcción del protocolo se consolida como un avance significativo para Concepción del Uruguay, que busca ofrecer herramientas concretas a todas las instituciones responsables del cuidado de la primera infancia. La coordinación interinstitucional, la claridad en los procedimientos y el fortalecimiento de las redes comunitarias se perfilan como pilares para garantizar entornos más seguros, protectores y atentos a las necesidades de niños y niñas de la ciudad.