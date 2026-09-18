Concepción del Uruguay puso en marcha la Estudiantina 2026, una propuesta destinada a las juventudes de la ciudad que se extenderá hasta el próximo 27 de septiembre. La primera jornada de competencias tuvo como protagonistas a estudiantes de tercer año de escuelas públicas y privadas.

El inicio se concretó este jueves desde las 18:00 en Plaza Ramírez, donde más de 18 cursos participaron del Concurso de Cocina, Truco y UNO.

La jornada combinó creatividad, trabajo en equipo y entretenimiento, dando inicio a once días de actividades especialmente organizadas para los estudiantes de la ciudad.

Una agenda con actividades hasta el 27 de septiembre

La Estudiantina contempla propuestas deportivas, culturales, recreativas y de entretenimiento. Durante los próximos días continuarán las competencias y concursos, primero con estudiantes de tercer año y, desde el 21 de septiembre, con jóvenes de cuarto a séptimo año.

La agenda prevista continúa este viernes 18, desde las 18:00, con el FIFA Day, que se desarrollará sobre calle San Martín, frente al edificio municipal.

El sábado 19 será el turno del Armado del Muñeco, actividad que tendrá lugar en los galpones de la comparsa Unidos do Bahía.

Para el domingo 20 está previsto el Concurso de Deletreo, en el Auditorio Municipal Carlos María Scelzi.

El Día del Estudiante tendrá una jornada central

El lunes 21 de septiembre, Día del Estudiante, será una de las fechas centrales de la Estudiantina 2026.

Desde las 18:00, en la Zona Joven, se realizará el lanzamiento oficial de la jornada, que incluirá una banda en vivo, presentación de los cursos, propuestas artísticas, concurso de mascotas y el tradicional baile estudiante-docente/familia.

La iniciativa busca generar espacios de encuentro, participación y celebración entre los jóvenes de Concepción del Uruguay, dando continuidad a una propuesta que ya cuenta con once años de trayectoria.

Con una agenda que combina competencias, actividades culturales, entretenimiento y encuentros entre estudiantes, la Estudiantina continuará durante los próximos días hasta completar su programación el 27 de septiembre.