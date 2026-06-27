Crespo.- El concejal peronista Juan Pablo Motta presentó su “renuncia indeclinable” a la banca que ocupa desde diciembre de 2023, por el bloque opositor Crespo en Marcha – Mas para Entre Ríos, según consta en nota elevada a la presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle.

La nota de renuncia

En la nota, refiere que su decisión obedece “de manera exclusiva, a razones de índole laboral y a incompatibilidades de tiempo que hacen imposible compatibilizar mis obligaciones profesionales y laborales con el ejercicio pleno, responsable y dedicado del mandato que me fuera conferido por la ciudadanía”. Agrega que “las exigencias crecientes en el ámbito laboral han generado una superposición de compromisos que me impide cumplir con la disponibilidad horaria y la dedicación que el cargo requiere, afectando la calidad de la representación que los vecinos de nuestra ciudad merecen”. Continúa: “Ante esta situación, y obrando con responsabilidad institucional, he considerado que lo más honesto y correcto es dar un paso al costado para que el bloque y el cuerpo puedan contar con una representación plena y sin condicionamientos”.

Motta agradece a los miembros del cuerpo deliberativo y a los vecinos de Crespo “por la confianza depositada”. Y finaliza: “Ha sido un honor representar a nuestra comunidad y trabajar por el bien común de nuestra ciudad”.

“Sigo siendo peronista”

En contacto con Paralelo32 destacó a cada uno de los concejales del HCD, de ambos bloques, por su trabajo y sus acciones durante estos dos años de actividad institucional compartida. Tuvo un párrafo especial de reconocimiento al intendente Marcelo Cerutti: “Creo que desde su lugar hace todo lo mejor posible para que Crespo ande, no es fácil”.

Se refirió a otras cuestiones, además de su actividad laboral, que no aparecen en la nota oficial de renuncia. Señaló que hubo diferencias de criterios con el Partido Justicialista, aunque subrayó que “sigo siendo peronista mucho más de lo que muchos dicen ser, o hablan de dignificar la vida de la gente, y se cagan en eso”.

Molesto con determinadas actitudes que aparecen en la política, Motta señaló que “la gente te usa; lo importante es darse cuenta. Sé quién soy, tengo dignidad, convicciones y ‘muero con las botas puestas’. Nunca me cagué ni me cago en la gente”.

Subrayó: “Cuando uno deja de ser funcional a los intereses de cierta gente hay que saber interpretar e irse. Tengo casi 50 años y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer”.

Conflicto por el Juez de Paz

Se quejó de esta época de politiquería y conflictos, “que no tengo ganas de pasar por eso”.

Un tema especial de desgaste que señaló Motta es el conflicto judicial por la elección del Juez de Paz. “Creo que Sonia Spreafico es radical y debe ir a reclamar a su gente, no con nosotros; y Mariela Hildermann, que es del PRO, también debía reclamar a su gente”, en referencia a las dos abogadas que presentaron recursos judiciales contra la forma de designación del futuro titular del Juzgado de Paz y Familia de Crespo.

En particular, sobre Spreafico recordó que “tuve diferencias personales porque se dedicaba a hacerle juicios a Calisa durante mucho tiempo; me senté en una mesa y le dije las cosas ‘en la cara’, como son, y no me interesa sentarme a otra mesa con ella”.

Reconoció que esos temas lo desgastaron bastante. Subrayó que “algunos dijeron que mi banca iba a ser testimonial, que iba a estar un tiempito por las elecciones”. Pero, “duré dos años y medio, no duré el mandato completo, pero tampoco estuve dos días”.

Finalmente, Motta expresó que “la persona que venga ojalá lo haga mejor, y de mi parte no me meteré en política”.